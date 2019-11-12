Жээнбеков уволил генконсула на фоне скандала с авто на месте убийства Саймаити

Соответствующий указ подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Сопоков Эркин Мамасалиевич освобожден от должности Генерального консула КР в городе Стамбул, Турция.

На месте убийства бизнесмена Айеркена Саймаити в Стамбуле находился автомобиль Range Rover с консульскими номерами 34 CC 2092. Его эвакуировали сотрудники правоохранительных органов.

На вопрос, принадлежит ли внедорожник генконсульству Кыргызстана в Стамбуле, в МИД накануне, 12 ноября, ответили, что "это были подложные номера, уточняется, кому они принадлежат". В соцсетях сообщали, что это авто принадлежало Сопокову.

Убийство Саймаити

10 ноября в Стамбуле убили бизнесмена Айеркена Саймаити. В бизнесмена стреляли в кафе, после чего туда приехали полиция и медики. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался в больнице.

По данным турецких СМИ, Айеркен Саймаити занимался таможенным оформлением грузов. Также пресса обратила внимание на то, что возле кафе, где произошла стрельба, был припаркован внедорожник с поддельными консульскими номерами.

Имя бизнесмена Айеркена Саймаити фигурировало в расследовании журналиста "Азаттыка" Али Токтакунова, где утверждается, что семья бывшего зампредседателя Государственной таможенной службы КР Райыма Матраимова вывела за границу крупную сумму денег. В материале говорится, что в выводе средств участвовал Саймаити.

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями расследует дело. В рамках следствия было проверено движение средств Айеркена Саймаити. Является ли убитый тем самым бизнесменом, пока неизвестно. В пресс-службе ГСБЭП сообщили, что информация уточняется



sputnik.kg