Сооронбай Жэнбеков присвоил Ибрагиму Джунусову ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла КР



Ряд сотрудников дипломатической службы награждены по случаю 75-летия МИД КР

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 ноября, вручил награды отличившимся сотрудникам дипломатической службы.

Так, дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла КР присвоен:

— Джунусову Ибрагиму Коджоназаровичу — Чрезвычайному и Полномочному Послу Кыргызской Республики в Республике Узбекистан.

Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника Кыргызской Республики присвоен:

— Ниязалиеву Нурану Садыровичу — первому заместителю министра иностранных дел Кыргызской Республики;

— Алымкулову Алиясбеку Толбашиевичу — Генеральному консулу Кыргызской Республики в городе Алматы Республики Казахстан.

Именными часами президента награждены:

— Абдыжапарова Бубуйра Самыйбековна — советник Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации;

— Макеев Толенды Картанбаевич — директор второго политического департамента Министерства иностранных дел Кыргызской Республики;

— Тохтоходжаев Анвар Розамович — советник генерального директора государственного предприятия дипломатического сервиса «Кыргыздипсервис» Министерства иностранных дел Кыргызской Республики.

Награждение состоялось на форуме «75 лет Министерству иностранных дел Кыргызской Республики. Итоги и перспективы сотрудничества Кыргызской Республики с Организацией Объединенных Наций».



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