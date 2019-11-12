Сооронбай Жээнбеков призвал расширить учреждения ООН в Кыргызстане

Президент поздравил дипломатов с 75-летним юбилеем МИД КР

Перед дипломатами и госорганами ставится задача по усилению нового направления — экологической дипломатии. Об этом сказал президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 ноября, на форуме «75 лет Министерству иностранных дел Кыргызской Республики. Итоги и перспективы сотрудничества Кыргызской Республики с Организацией Объединенных Наций».

Текст выступления главы государства:



"Уважаемые сотрудники дипломатической службы! Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с 75-летним юбилеем Министерства иностранных дел Кыргызской Республики!

Мы сегодня отмечаем не только юбилей министерства, но и профессиональный праздник всех сотрудников дипломатической службы. Поэтому мне бы хотелось вкратце остановиться на истории кыргызской дипломатии. История кыргызской дипломатии уходит корнями в глубину веков.

Исторические источники свидетельствуют, что дипломатические отношения с другими странами берут свое начало с 643 года.

Известно, что Манас Великодушный всегда старался наладить дружеские взаимоотношения со всеми соседними народами.

Уникальный эпос «Манас», являющийся своего рода энциклопедией жизнедеятельности кочевого кыргызского народа, содержит понятия, которые используются и в наше время, в том числе, к примеру, слова «посол», «посланники», «переводчик» и др. Издревле посланники обладали особым статусом, к ним относились деликатно, с уважением, не допуская применения к ним каких-либо мер наказания.

Манас Великодушный во имя мира и во благо своего народа и государства всячески укреплял не только дружеские, но и родственные взаимоотношения с соседями.

Миссия послов играла особо важную роль для кыргызов, которые веками лелеяли в глубине своей души идею государственности, чтили свободу и независимость.

Продолжая глубокую традицию, в 18 веке дальновидные предводители кыргызов начали предпринимать усилия по налаживанию дипломатических отношений с царской Россией.

Первый шаг в этом направлении был сделан, когда Атаке бий в 1785 году отправил послов в город Санкт-Петербург.

Такие попытки продолжались непрерывно, и в 1855 году начался процесс добровольного присоединения кыргызов к России.

В 1913 году известный мыслитель и дипломат, государственный деятель кыргызского народа Кыдыр аке Байсары уулу был приглашен в качестве гостя на празднование 300-летия династии Романовых.

За годы советской власти выросла целая плеяда выдающихся дипломатов кыргызского народа, которые продолжили славный путь старшего поколения.



Уважаемые соотечественники!

Считаю глубоко символичным то, что мы одновременно отмечаем дату создания Министерства иностранных дел КР и День Организации Объединенных Наций.

Предшественник нашего Министерства — Народный комиссариат иностранных дел Кыргызской ССР был создан в 1944 году.

Его главная цель и причина создания в тяжелые годы войны были связаны с нашим стремлением войти в состав ООН в качестве полноправного члена.

К сожалению, в 1945 году, когда была создана ООН, из-за геополитических причин мы не смогли стать членом данной Организации. Вступление в членство ООН стало одним из первых шагов независимого Кыргызстана в сфере внешней политики после приобретения независимости. К счастью, практически через полвека мы осуществили свою цель и решением Генеральной Ассамблеи ООН Кыргызская Республика единогласно была принята в ряды ООН.

Став ее членом, мы получили возможность интеграции в международное сообщество. Сегодня мы поддерживаем дипломатические отношения со 163 странами мира.

В начале 90-х годов, когда только формировалась наша внешняя политика, мы нуждались в помощи для создания государственных институтов и проведения реформ. Программы Организации Объединенных Наций активно помогли нам в реализации экономических, политических и социальных реформ. В то время вопросы, связанные с безопасностью, наркотрафиком, бедностью и развитием горных районов имели актуальный и острый характер.

Кыргызстан обратил внимание мирового сообщества на эти проблемы. Наши инициативы приобрели поддержку на мировой арене, и в настоящее время республика занимает устойчивую позицию в рамках Организации Объединенных Наций.

Сегодня мы переживаем эпоху глобальных изменений. Формируется многополярный мир, который сопровождается противоречиями и характеризуется неустойчивостью и турбулентностью. Появились новые интеграционные объединения.

Ни одно государство в мире собственными силами не сможет эффективно противостоять современным вызовам и угрозам. При таких обстоятельствах многосторонняя дипломатия стала безальтернативным вариантом решения глобальных проблем.

Поэтому Организацию Объединенных Наций мы рассматриваем как платформу, в которой малые государства активно участвуют в обсуждениях и разработке решений актуальных вопросов.

Как известно, в последнее время высказываются различные идеи по реформированию Организации Объединенных Наций, по замене ее на другую форму мировой интеграции.

Мы, Кыргызстан, считаем необходимым повышать эффективность и влияние этой универсальной международной Организации через реализацию новых реформ. Кыргызстан — надежный партнер Организации Объединенных Наций. Сотрудничество с этой авторитетной организацией является для нас приоритетным направлением.

Для того, чтобы наша страна развивалась в мирной, безопасной, устойчивой атмосфере, мы и дальше будем развивать конструктивные взаимоотношения.

Уважаемые участники форума! Наша страна при активной поддержке Организации Объединенных Наций проводит многоплановые реформы. Их приоритетные направления отмечены в Национальной стратегии устойчивого развития страны.

В том числе, мы придаем особое значение задачам, которые следует выполнить до 2023 года. Развитие регионов, цифровизация страны, обеспечение населения чистой питьевой водой, реализация программ ирригации, проведение реформ в судебно-правовой сфере, а также в сфере образования и здравоохранения — это направления, которые постоянно должны быть в центре внимания.

Поэтому считаю необходимым расширить учреждения Организации Объединенных Наций в нашей стране и привлечь к работе ее дополнительные структуры.



Уважаемые дипломаты, в соответствии с новой Концепцией внешней политики, Кыргызская Республика нацелена на проведение многовекторной, сбалансированной и прагматичной внешней политики.

За последние два года проведена серьезная работа, направленная на укрепление взаимовыгодного сотрудничества с соседними странами, союзниками и стратегическими партнерами.

Были совершены официальные визиты в центрально-азиатские страны — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Государственные и официальные визиты в Россию, Китай, Турцию и Евросоюз дали позитивные результаты.

Российская Федерация является нашим союзником и стратегическим партнером. В следующем году мы намерены провести перекрестный год Кыргызской Республики в Российской Федерации и России в Кыргызстане.

Председательство Кыргызской Республики в Шанхайской организации сотрудничества и в Тюркском совете были плодотворными.

Теперь имеет огромное значение успешное завершение председательства в Организации Договора о коллективной безопасности. В рамках Евразийского экономического союза наша главная цель — продвижение национальных интересов.

Улучшаются условия пребывания и работы наших граждан в странах-членах Евразийского экономического союза. С вступлением в ЕврАзЭс нам удалось достичь некоторых успехов, способствующих развитию республики. Мы и впредь будем делать все необходимое, чтобы максимально использовать потенциала Союза.

Приоритеты в рамках инициативы Китайской Народной Республики «Один пояс — один путь» имеют огромное значение для нашего государства. Мы с Китаем расположены в центре ЕврАзЭс и это имеет существенное стратегическое значение. Мы имеем возможности, чтобы этот фактор полноценно использовать в интересах развития нашей страны.

Наше конструктивное сотрудничество с Евросоюзом в настоящее время находится на высоком уровне. Будет продолжена работа по развитию наших взаимоотношений с Индией, Японией, Кореей, арабскими странами и Америкой.



Уважаемые участники форума!

В настоящее время все страны ищут такие пути развития, которые позволили бы сочетать экономическую деятельность с защитой окружающей среды.

В своей многовековой истории кыргызский народ сумел сохранить образ жизни, основанный на гармоничном взаимодействии с соседними странами и Природой. Это наше культурное наследие вызывает стойкий интерес у других народов. Наша страна все активнее принимает участие в деятельности мирового сообщества по предотвращению глобальных экономических угроз. А также является активным участником международных экологических процессов, поскольку климатические изменения остро ощущаются в нашей горной стране.

Изменение климата влияет на ледники, водные ресурсы, может привести к увеличению количества природных катаклизмов, стихийных бедствий. Кыргызская Республика воспринимает изменение климата как серьезную угрозу для экосистемы и людей.

Поэтому я подписал Закон, который ратифицировал Парижское соглашение по климату. Для реализации данного соглашения наш вклад будет состоять в следующем.

На сегодняшний день в нашей стране есть серьезный потенциал для перехода на экологически чистую электроэнергию.

В Кыргызской Республике реализация проектов по строительству ГЭС способна в какой-то мере обеспечить потребности стран Центральной Азии, Афганистана и Пакистана в гидроэнергии.

Таким образом, будут созданы благоприятные условия для устойчивого развития целого региона и уменьшения использования экологически вредных ресурсов. Это также внесет вклад в уменьшение глобального потепления климата. Особо подчеркну, что в глобальном масштабе это Соглашение является весьма важным и необходимым.



Уважаемые дамы и господа!

Кыргызстан — страна с особым экотуристическим потенциалом и экологически чистой продукцией. Мы работаем над тем, чтобы сохранить и развить статус Кыргызстана как экологически чистой страны и превратить его в национальный бренд.

Поэтому перед нашими дипломатами и государственными органами ставится задача по усилению нового направления — экологической дипломатии.

Экологическая дипломатия означает двустороннее и многостороннее сотрудничество с зарубежными странами в сфере охраны природы, предупреждения экологических кризисов, недопущения действий, наносящих урон окружающей среде.

Предлагаю Правительству разработать мероприятия по экологической дипломатии, включающие все вышеобозначенные приоритетные направления.



Уважаемые участники форума!

Незавершенность юридических процедур на наших границах является весьма актуальным и острым вопросом в регионах. Сохранение стабильности на границах создаст благоприятные условия для углубления сотрудничества между сопредельными странами.

Мы стремимся к ускорению процесса уточнения и юридического оформления границ с соседними государствами. Это позволит нам широко использовать наш экономический и экологический потенциал, откроет новые возможности для реализации проектов по сотрудничеству.

Уважаемые дипломаты!

Самое важное направление во внешней политике Кыргызской Республики — защита прав наших граждан, находящихся за рубежом.

Дипломатические представительства республики в зарубежных странах должны стать надежной опорой и поддержкой наших соотечественников, которые живут, учатся и работают за рубежом.

Ваша задача — укрепление сотрудничества с соотечественниками по экономическим, культурным, социальным вопросам.

Еще раз хотел бы напомнить, что экономическая дипломатия является одной из приоритетных направлений.

Повышение экспортного потенциала, расширение энергетического, транспортно-логистического потенциала, привлечение инвестиций и защита экономических интересов страны — это ключевые направления, которые всегда должны быть в центре внимания.

Необходимо укреплять имидж страны на международной арене и надежно защищать национальные интересы.

Уверен, что для достижения этой цели вы проявите свой истинный патриотизм, будете вести активную работу и продолжать вносить свой вклад в развитие страны.

Желаю успехов работе сегодняшнего юбилейного форума! Пусть на нашей благодатной земле всегда царят мир и благоденствие! Пусть Всевышний оберегает наш любимый Кыргызстан!».



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