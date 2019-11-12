Жээнбеков: Кыргызстан нацелен на многовекторную внешнюю политику

Кыргызстан нацелен на многовекторную внешнюю политику.
Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков на мероприятии в государственной резиденции «Ала-Арча», посвященном 75-летию Министерства иностранных дел.
«Согласно новой концепции внешней политики, Кыргызстан нацелен на многовекторную, взвешенную и прагматичную внешнюю политику. В последние два года проделано много работы по укреплению отношений с соседними странами, союзниками и стратегическими партнерами», - сказал Жээнбеков.
Глава государства добавил, что визиты в страны Центральной Азии, а также Китай, Россию и государства Евросоюза принесли хорошие результаты. По его словам, Кыргызстан имеет дипломатические отношения со 163 странами.
В мероприятии, посвященном 75-летию Министерства иностранных дел, принимают участие экс-президент Роза Отунбаева, депутаты Жогорку Кенеша, послы иностранных государств в Кыргызстане, а также политические и общественные деятели.
azattyk.kg
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