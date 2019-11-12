Как дом депутата ЖК заброли грантами - события 12 ноября в КР

Ровно 13 лет неизвестные бросили две гранаты в дом депутата Жогорку Кенеша. Один снаряд взорвался в детской комнате.

Корреспонденты Sputnik Кыргызстан вновь окунулись в историю страны, чтобы узнать, о чем писали журналисты 12 ноября на протяжении последней сотни лет. При подготовке материала использованы архивы газет "Советская Киргизия" и "Вечерний Бишкек", а также материалы информационных агентств. Редакция благодарит за содействие коллектив Национальной библиотеки КР.

1936. В газете "Советская Киргизия" сообщили о поступлении в столичные магазины средства от перхоти. Это было одно из первых рекламных объявлений товара. В обстановке всеобщего дефицита средства скупали с прилавков магазинов практически мгновенно.



1938. Археологи из Ленинграда опубликовали результаты работ по обследованию древних городищ вблизи Токмока. Задачей исследователей было найти город Баласагун. Ученые обнаружили три древних городища. Одно из поселений, по утверждению археологов, когда-то принадлежало Караханидам.

"Видно, что город большой. Баласагун был хорошо распланирован. Кроме того, он был довольно чистым: здесь работала неплохая система сточных вод, а с гор тянулся трубопровод для подачи питьевой воды. Также в Баласагуне имелась баня", — говорилось в сообщении археологов.

1940. В газете "Советская Киргизия" опубликовали разгромную статью о семье Пайзыевых.

"Так называемые "колхозники" не выходят на сбор хлопка. Они приходят, когда им вздумается. Вместо этого идут торговать на рынок или работают на своем приусадебном участке. А если иногда кто-нибудь из семейства выйдет на работу, то больше 20 килограммов хлопка не соберет. А норма — 30 килограммов в сутки", — говорилось в жалобе.

1956. Фрунзенская киностудия документальных фильмов закончила дублировать на кыргызский язык картину "Отелло". В озвучивании принимали участие артисты Киргизского драмтеатра. Главную роль Отелло дублировал народный артист СССР Муратбек Рыскулов, Дездемону — народная артистка СССР Бакен Кыдыкеева.

1967. Во Фрунзе прошел Всесоюзный слет туристов. В Киргизскую ССР приехали туристы из всех союзных республик. Путешественники делились опытом походов и заграничных поездок.

1974. Открылся рейс Ош — Исфана. Перелет из южной столицы в соседний город занимал около 30 минут. Также правительство приняло решение запустить рейсы в Сулюкту.

1991. СМИ сообщили, что в Бишкеке насмерть затоптали пожилого мужчину. Несчастный случай произошел в магазине на пересечении улиц Ленинградской и Белинской. У винно-водочного магазина возник ажиотаж. Пенсионер пришел в торговую лавку, чтобы купить алкоголь на свадьбу внука. В очереди ему стало плохо, и он упал. Окружающие не обратили на него внимания и затоптали.

1993. Газета "Вечерний Бишкек" написала, что молодой человек, будучи пьяным, поджег свою куртку и скончался в больнице из-за сильных ожогов.

2006. Неизвестные бросили две гранаты в дом депутата Жогорку Кенеша Исы Омуркулова. Одна из них попала в детскую комнату на втором этаже, другая взорвалась на крыше. Никто не пострадал.

sputnik.kgl