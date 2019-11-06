В СДПК заявили, что судьба партии решится только через месяц

«Социал-демократы» считают, что Сагынбеку Абдрахманову торжествовать еще рано
Сагынбек Абдрахманов вводит общественность в заблуждение, говоря о том, что его признали единоличным лидером СДПК. Об этом в беседе с Vesti.kg заявил член политсовета СДПК Темирлан Султанбеков.
По его словам, суд отклонил только замечание председателя СДПК Асель Кодурановой.
-По существу дела, кому будет принадлежать партия, решится через месяц, - подчеркнул Султанбеков. -В любом случае общественность видит, что происходит попытка рейдерского захвата партии. Даже если рейдерский захват состоится, такая партия уже никому не нужна.
Он считает, что цель властей - не только захватить партию, но и не допустить настоящую СДПК до выборов.
vesti.k
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