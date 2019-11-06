ГРС объяснила инициативу продажи паспортных данных граждан

В пресс-службе Государственной регистрационной службы объяснили инициативу.

Министерства юстиции продавать паспортные данные граждан банкам, финансово-кредитным организациям, нотариальным конторам и операторам мобильной связи.

Отмечается, что после внедрения в 2017 году новых образцов ID-карт, большая часть сведений о гражданине содержится в электронном чипе, работа с которым требует наличия специального считывающего устройства.

«Из-за отсутствия устройств у большинства учреждений в ГРС поступали обращения от финансово-кредитных организаций, нотариальных контор и частных нотариусов, с просьбой оказать содействие в получении актуальных данных о гражданине. С 1 декабря 2017 года по 1 декабря 2019 года в пилотном режиме актуальные сведения о гражданине предоставляются посредством электронного сервиса ГРС на основе соглашения между ГРС и самим получателем», - сообщили в ГРС.

Отмечается, что паспортные данные уже передаются, для этого гражданин должен предоставить свое письменное согласие на сбор и обработку персональных данных тому учреждению, в котором он получает услуги.

При согласии гражданина предоставляется следующая информация: персональный идентификационный номер, фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер документа, орган, выдавший документ, и его код, дата выдачи, срок действия, пол, цифровое изображение лица, место жительства, семейное положение.

«Вышеуказанная информация предоставляется только для подтверждения сведений, представленных получателю самим гражданином при получении услуг получателя. На сегодняшний день предоставление информации является платной государственной услугой. Однако с учетом внедрения информационной системы «электронный нотариат» необходимо внести изменения в постановление от 2012 года в части предоставления информации нотариальным конторам и частным нотариусам о действительных и недействительных национальных паспортах граждан на бесплатной основе», - пояснили в ГРС.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект постановления, согласно которому паспортные данные граждан будут продаваться банкам, финансово-кредитным организациям, нотариальным конторам и операторам мобильной связи. Данная информация вызвала волну критику со стороны пользователей соцсетей, обеспокоенных за сохранность своих персональных данных.

azattyk.kg