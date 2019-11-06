Боронов: В Бишкеке более 30 процентов домов не имеют нумерации

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов в ходе заседания комиссии по переписи населения и жилищного фонда 2020 года отметил недостаточную работу мэрии Бишкека по уточнению своих административно-территориальных границ.
По его словам, несмотря на неоднократные замечания, муниципалитет не уточнил административно-территориальные границы столицы.
«Если по всей республике доля улиц, не имеющих названий, составляет всего лишь 0,9 процента, а домов (квартир) без нумерации - 3,6 процента, то по городу Бишкек эти показатели составляют 11,7 и 30,8 процента соответственно», - сказал Боронов.
Государственным органам поручено своевременно завершить необходимые работы по подготовке к переписи населения и жилищного фонда.
Очередная перепись населения и жилищного фонда пройдет с 23 марта по 1 апреля 2020 года. Ее планируется провести с использованием технологий мобильной связи.
azattyk.ru
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