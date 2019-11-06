В Кыргызстане появился фонд по борьбе с коррупцией «Таза кол»

Основатели организации обещают проводить расследования и выявлять коррупционеров в высших эшелонах власти
В Бишкеке несколько общественных деятелей презентовали фонд по борьбе с коррупцией «Таза кол». Его учредителем стал эксперт в сфере энергетики Расул Умбеталиев. В наблюдательный совет фонда вошли бывший вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов, Калыгул Бейшекеев и Илич Боронбаев.
В беседе с Vesti.kg Расул Умбеталиев рассказал, что организация создана для того, чтобы сотрудничать с госорганами в борьбе с коррупцией и заниматься профилактикой подобных явлений.
- Президент говорил, что гражданское общество также может принять участие в борьбе с коррупцией, поэтому мы и создали фонд, - напомнил он. - Кроме того, мы намерены заняться благотворительностью - будем оказывать юридическую помощь пенсионерам и малоимущим.
Расул Акматович добавил, что пока у фонда нет своих средств, но организаторы надеются на пожертвования от неравнодушных граждан.
- Также мы намерены подать заявку на международные гранты по борьбе с коррупцией, - заключил он.
VESTI.KG
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