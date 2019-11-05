Омурбека Бабанова перестали вызывать на допросы

Однако уголовные дела, по которым экс-кандидат в президенты проходит в качестве свидетеля, еще расследуются

Бывшего кандидата в президенты Омурбека Бабанова следственные органы временно не допрашивают. Об этом Vesti.kg сообщил адвокат политика Амантур Абдырахманов.

- Насколько я знаю, его еще не допрашивали, - сказал юрист. - Дела еще не завершились. Когда уголовные дела расследуют, не обязательно нужно каждый раз допрашивать свидетеля. Его (Бабанова) несколько раз допросили, уточнили и дальше проводятся следственные мероприятия. Я с ним не общался больше двух недель. Я не в курсе, чем он занимается. Мы с ним общаемся лишь по поводу уголовных дел.

Напомним, бывший кандидат в президенты Омурбек Бабанов 9 августа вернулся в Кыргызстан после долгого отсутствия. Экс-депутата ЖК 19 августа в первый раз допросили в ГСБЭП. Сообщалось, что Бабанова вызвали на допрос по делу, связанному с АКБ «Кыргызстан». Его также допрашивали в ГКНБ.





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