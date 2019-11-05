Суракматов объявил выговор и замечания двум чиновникам мэрии

Мэр столицы раскритиковал работу управления муниципального имущества и недоволен неисполнением поручений.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов объявил замечание главе аппарата мэрии Балбаку Тулобаеву, а начальнику Управления муниципального имущества (УМИ) Нурдину Тынаеву сделал выговор.

Как сообщила пресс-служба мэрии, Суракматов на прошедшей в понедельник планерке остался недоволен тем, что не выполнены поручения по введению электронного реестра муниципального имущества.

Суракматов сказал, что вся информация об имуществе столицы и не только должна быть в открытом доступе для удобства горожан. Он также отметил, что отсутствие доходов УМИ — это плохой менеджмент, точнее, его отсутствие.

Главе УМИ поручено провести более тщательную инвентаризацию муниципального имущества и в срочном порядке узаконить все еще незарегистрированные объекты, чтобы никто не смог их "захватить".



sputnik.kg