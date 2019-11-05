Герой революции: Мы шли на верную смерть не ради Алмазбека Атамбаева

Участники апрельских событий ответили на упрек Ирины Карамушкиной

Алмазбек Атамбаев вверг Кыргызстан в большие долги, и присвоение улице названия «7 апреля» - не оправдание коррупции и урону, который он нанес стране.

Так герой апрельской революции, общественный деятель Расул Умбеталиев прокомментировал Vesti.kg заявление депутата Ирины Карамушкиной (СДПК).

«Почему молчат настоящие герои 7 апреля 2010 года? – написала она на своей странице в Facebook. - Почему не слышим ваш голос в защиту <…> Алмаза Атамбаева? Разве он мало помогал? Он выполнил все свои обещания, не только финансово, но и квартиры получали. Семьям сколько и сам помогал, и от государства требовал помогать, мечеть в память о погибших и участниках события построил, участок улицы для истории назвал, чтоб сохранить память о тех, кто не побоялся и отдал свои жизни, чтобы страна к расцвету шла, чтобы что-то менялось для новых поколений, чтоб отошли от родо-клановых назначений, а назначали профессионалов. <…> Цинизм или равнодушие к собственной стране и судьбе?»

В комментариях предположили, что многие опасаются открыто выступить в защиту бывшего президента, поскольку боятся преследования со стороны нынешней власти.

«Боятся написать, боятся выступать, боятся поддержать, считают, что лучше промолчать, - написала пользовательница Анара Джорабаева. - Сейчас политика молчания: одно слово мало, а два много».

Однако герой апрельской революции, общественный деятель Расул Умбеталиев возразил этим обвинениям в трусости:

- 7 апреля 2010 года мы шли на верную смерть не ради Алмазбека Атамбаева, - сказал он Vesti.kg. – Мы шли ради развития и процветания Кыргызстана, против коррупции и семейно-кланового правления. Но бывший президент во всех своих выступлениях начиная с инаугурационной речи говорил о бескомпромиссной борьбе с коррупцией, а в итоге возглавил ее.

Общественный деятель подчеркнул, что не поддерживает Алмазбека Атамбаева сегодня. Он заявил, присвоение памятного имени улицы и строительство мечети – не оправдание хаоса и беспредела, которые охватили нашу страну под руководством прежнего президента.

- Атамбаев вверг Кыргызстан в большие долги, - продолжил Умбеталиев. – Когда он был главой государства, еще был в силе, я уже тогда неоднократно выступал против его политики, против крышевания и лоббирования коррупционных компаний. Меня старались уничтожить физически и морально, но я выстоял.

Сегодня вину бывшего президента усматривают во многих коррупционных проектах прошлых лет. Сам Расул Умбеталиев ранее рассказывал Vesti.kg о незаконных поставках угля на ТЭЦ Бишкека компаниями «Прогресс Компани» и «Рассвет Компани», аффилированными с Алмазбеком Атамбаевым.

- Конечно, Ирина Карамушкина защищает своего бывшего босса, который позволил ей стать депутатом ЖК, - согласился герой революции. – Но он стал президентом, а она – депутатом только благодаря погибшим и раненым на площади 7 апреля. Поэтому она не имеет никакого права обвинять нас в трусости.

Участник апрельской революции и экс-председатель ОО «Мекен Шейиттери» Осунбек Жасансариев отметил, что все сделанное для увековечивания памяти погибших 7 апреля – не личная заслуга Алмазбека Атамбаева. По его мнению, власть тогда обязана была сделать хоть что-то для того, чтобы смерть этих людей не была напрасной.

- Новая власть поставила задачу: люстрация, сокращение численности госслужащих, исправить экономическую ситуацию, провести судебную реформу, - рассуждает он в разговоре с Vesti.kg. – Алмазбек Атамбаев был обязан сделать все это. Ради пролитой крови построить фундамент качественно иного государства. А в действительности он и выборы обещал справедливые, но мы же знаем, как все было.

Жамансариеву не хотелось бы комментировать выдвинутые в адрес бывшего президента обвинения до решения суда, однако он считает, что история с модернизацией ТЭЦ Бишкека явно коррупционная. Но если незаконное отсутствие альтернативы китайской ТВЕА очевидно, то другие предполагаемые злоупотребления экс-главы государства сначала нужно доказать, отметил он.

- Мы благодарны Алмазбеку Атамбаеву за то, о чем говорит Ирина Карамушкина, - признался участник апрельских событий. – Но это не может служить залогом его невиновности в других преступлениях. Когда суд озвучит свое решение, станет ясно, стоит ли бывший президент поддержки. Предвзятое решение по этому поводу не украсит нынешнюю власть.



VESTI.KG