Икрамжан Илмиянов, осужденный на 7 лет, пока остается в СИЗО ГКНБ

Адвокат бывшего советника Алмазбека Атамбаева сейчас готовит жалобу на решение суда первой инстанции

Осужденный на 7 лет лишения свободы экс-советник Алмазбека Атамбаева Икрамжан Илмиянов пока остается в СИЗО ГКНБ. Об этом Vesti.kg сообщил его адвокат Кубанычбек Ташбалтаев.

Юрист рассказал, что в настоящее время готовит апелляционную жалобу.

- Мы сейчас получили приговор, изучаем и готовим жалобу в городской суд, - пояснил он. - Илмиянов же остается в СИЗО до вступления приговора, то есть 30 дней. Но до этого времени мы обжалуем решение первой инстанции.

Напомним, ранее Октябрьский районный суд Бишкека приговорил Икрамжана Илмиянова к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также наложил на него штраф в размере 160 тысяч сомов. Кроме того, Илмиянов обязан выплатить в пользу пострадавшего 10 тысяч сомов.

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