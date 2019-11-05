Группа политиков намерена инициировать роспуск Жогорку Кенеша, если избирательный порог не снизят

«Многие депутаты-богачи уже стоят в очереди и ждут, когда появится новая партия власти, чтобы примкнуть к ней»
Нынешний парламент делает все, чтобы вернуться в прошлое. Таким мнением с Vesti.kg поделился экс-вице-спикер ЖК Кубанычбек Исабеков.
- В парламенте сейчас сидят одни богачи, и как только появится партия власти, они примкнут к ней, ведь многие уже стоят в очереди, - сказал он. - Тут мне вспоминаются слова Атамбаева о том, что в парламенте не должно быть много партий. Ведь именно он хотел иметь ручных депутатов. Президент сменился, а Жогорку Кенеш так и не стал свободным. Если сейчас не снизить избирательный порог, то на следующих выборах ничего не изменится, и голоса избирателей никто не услышит
Кубанычбек Сатиндиевич добавил, что вместе со снижением избирательного порога необходимо вернуть и норму о том, чтобы часть депутатов избиралась от районов.
- В прошлых созывах было такое, что из маленьких районов в Жогорку Кенеше было больше 10 депутатов, а из больших - по одному или вообще не было, - напомнил он. - Но я слабо верю в то, что поправки в избирательное законодательство будут внесены, потому что власти это не надо. Но если депутаты до Нового года не снизят
избирательный порог, я и группа других политиков, а также неравнодушные граждане намерены собрать подписи и инициировать роспуск Жогорку Кенеша. Нынешний созыв парламента свою миссию не выполнил. Большинство народа депутаты не устраивают.
Поясним, депутат Сайдулла Нышанов в интервью журналистам сказал, что снижать избирательный порог не стоит, поскольку чем ниже избирательный барьер, тем ниже ответственность депутатов.
«Например, после выборов лидеры каждой фракции ведут работу вместе с премьером, и значит, ответственность должна быть на обеих сторонах. А у нас, если кабмин работает плохо, только глава правительства покидает свой пост, а депутаты никак за это не отвечают».
VESTI.KG
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