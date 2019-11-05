Спикер ЖК Дастанбек Джумабеков прибыл с рабочим визитом в Армению

В Ереван также отправились депутаты Тазабек Икрамов, Алмамбет Шыкмаматов и Алмазбек Акматов
Парламентская делегация во главе с торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым прибыла с рабочим визитом в Ереван для участия в Совете и 12-м пленарном заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
В состав делегации вошли следующие депутаты: Алмамбет Шыкмаматов, Тазабек Икрамов и Алмазбек Акматов.
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