Карамушкина: Атамбаев готов простить Жээнбековых

Бывший президент Алмазбек Атамбаев «готов простить Жээнбековых». Об этом депутат Ирина Карамушкина написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она рассказала, что вместе с другими депутатами посетила Алмазбека Атамбаева в СИЗО ГКНБ. По ее словам, «он продолжает читать много классики и ходит в спортзал».

«Больше всего говорили о ребятах, что закрыты в СИЗО-1, он согласен сам отсидеть, если докажут именно его вину, но, чтобы всех ребят отпустили. Они в чем виноваты? Они защищали экс-президента от беззакония в отношении его, и 8 августа многие шли в Кой-Таш, чтобы противостоять преступным действиям властей. В конце он высказал мысль, что он готов простить Жээнбековых», - написала депутат.

7-8 августа в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области проходили «мероприятия по принудительному приводу бывшего президента Алмазбека Атамбаева на допрос». В ходе событий пострадали десятки человек, шесть спецназовцев были взяты в заложники и провели в доме Атамбаева больше 20 часов, сотрудник спецназа ГКНБ Усенбек Ниязбеков погиб от огнестрельного ранения, начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов получил серьезное ранение головы, он проходит лечение в Москве.

После задержания Атамбаева на допрос в МВД вызывался ряд сторонников бывшего президента, в том числе депутаты ЖК Асель Кодуранова и Ирина Карамушкина, экс-депутат Равшан Жээнбеков, советник бывшего главы государства Кундуз Жолдубаева, экс-председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев и другие. Под стражу до 9 декабря заключены бывший глава президентского аппарата Фарид Ниязов, сторонники бывшего президента Алга Кылычов, Кыяз Смаилов и Амантур Жамгырчиев - по подозрению в захвате в заложники шестерых бойцов спецподразделения ГКНБ «Альфа». По этому же подозрению депутатов Ирину Карамушкину и Асель Кодуранову поместили под домашний арест.

Алмазбек Атамбаев находится в СИЗО ГКНБ. 15 октября состоялось предварительное слушание по делу о незаконном освобождении Батукаева. Бывший президент отказался являться на заседание суда. Рассмотрение дела по существу назначено на 15 ноября.

azattyk.kg