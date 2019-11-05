Минфин: Гражданам не стоит опасаться, что средства со спецсчета могут быть использованы не по назначению

Финансовое ведомство пояснило, как ведется контроль за деньгами, поступившими от борьбы с коррупцией

Ежемесячные учет и мониторинг возмещения средств, зачисленных на Единый депозитный счет соответствующими правоохранительными органами, осуществляются Министерством финансов. Об этом напоминает ведомство.​

В целях упорядочения зачисления, учета и хранения разработан порядок распределения денежных средств, возмещаемых государству по результатам деятельности правоохранительных органов Кыргызской Республики.

Согласно вышеназванному порядку, распределение средств, аккумулируемых на Едином депозитном счете, осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством, на основании отдельного решения кабмина, в том числе на стимулирование деятельности правоохранительных органов.

С момента открытия ЕДС (со 2 июля 2018 года по 25 октября 2019-го) на него поступило 1 млрд 686,5 млн сомов.

Распоряжением правительства КР от 14 июня 2019 года № 219-р принято решение финансировать за счет средств ЕДС строительство 15 объектов (дополнительных корпусов к средним школам в Бишкеке и Оше, а также в Чуйской области) на сумму 799 млн 320 тыс. сомов.

Следует отметить, что информация по ЕДС является общедоступной и ежемесячно предоставляется всем заинтересованным сторонам, а также отражается на официальном сайте Министерства финансов Кыргызской Республики.

В связи с вышеизложенным Минфин считает, что нет необходимости «создать сайт, где в режиме реального времени могут увидеть перемещения средств со счета, на который попадают деньги коррупционеров». Также ведомство полагает, что гражданам КР не стоит опасаться, что «средства со специального счета могут быть использованы не по назначению».​ ​ ​



VESTI.KG