Рыскелди Момбеков пригласил в гости Текебаева, Чотонова и Шыкмаматова

«Решили встретиться еще раз, поскольку не насладились обществом друг друга»

Депутат ЖК Рыскелди Момбеков на днях пригласил к себе домой Омурбека Текебаева, экс-посла КР в Республике Корея и Вьетнаме по совместительству Дуйшенкула Чотонова, коллегу Алмамбета Шыкмаматова и певца Айбека Каримова. Соответствующие фотографии политик разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

«Пригласил своих друзей на чай. Поговорили по душам со старыми друзьями. Решили встретитьсяеще раз, поскольку не насладились обществом друг друга», - написал Момбеков.





VESTI.KG