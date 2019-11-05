Рыскелди Момбеков пригласил в гости Текебаева, Чотонова и Шыкмаматова

«Решили встретиться еще раз, поскольку не насладились обществом друг друга»
Депутат ЖК Рыскелди Момбеков на днях пригласил к себе домой Омурбека Текебаева, экс-посла КР в Республике Корея и Вьетнаме по совместительству Дуйшенкула Чотонова, коллегу Алмамбета Шыкмаматова и певца Айбека Каримова. Соответствующие фотографии политик разместил на своей странице в социальной сети Instagram.
«Пригласил своих друзей на чай. Поговорили по душам со старыми друзьями. Решили встретитьсяеще раз, поскольку не насладились обществом друг друга», - написал Момбеков.
VESTI.KG
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