Текебаев: Бабанов заказал для меня натуральный уксус из Москвы и подарил его.

Политик поведал, что пообщался с экс-кандидатом в президенты о диете
Бывший кандидат в президенты Омурбек Бабанов посоветовал лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву уксусную диету и подарил ему натуральный уксус, привезенный из Москвы. Об этом в интервью отечественному Youtube-каналу «Эркин Маалымат» рассказал сам лидер «социалистов» .
По словам Омурбека Чиркешовича, сидеть рядом с Омурбеком Бабановым и общаться с ним очень интересно. Политик поведал, о чем они говорили на тое сына депутата ЖК Руслана Казакбаева.
«На тое в первую очередь говорят о молодых и сватах. Мы говорили о жизни, здоровье. Бабанов похудел, помолодел. Я спросил у него, какой диеты он придерживается. Он рассказал о диете и спортивных упражнениях. Если раньше о диете говорили только женщины, то сейчас наступило такое время, когда о ней говорят и пожилые люди», - сказал политик.
Текебаев рассказал, что Бабанов предложил ему уксусную диету.
«Оказывается, бывает яблочный уксус. Четырехпроцентный. Его нужно принимать следующим образом: в стакан воды добавляете две чайные ложки этого уксуса, смешиваете их. Данный раствор нужно принимать за полчаса до приема пищи. Это, как мне сказали, способствует похудению и укреплению здоровья. Бабанов специально заказал из Москвы натуральный уксус и подарил его мне. Я пользуюсь подарком согласно данной инструкции», - сказал лидер партии «Ата Мекен».
VESTI.KG
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