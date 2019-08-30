Автандил Арабаев: «Канат Исаев – вполне состоявшаяся самостоятельная политическая фигура»

Беседа с доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом республики Автандилом Арабаевым.

-В СМИ активно обсуждаются вопросы о том, что осенью назначать нового премьера, что этим человеком будет Канат Исаев, что он человек Омурбека Бабанова и т.п. Каковы шансы К. Исаева стать премьером?



-Назначат ли Каната Исаева премьером или нет – это вопрос не ко мне. Поскольку вопрос о выдвижении кандидатуры на должность премьер-министра, по Конституции, относится к компетенции коалиции парламентского большинства. Это, во-первых.



Во-вторых, говорить о том, что он «чей-то» человек, в данном случае Омурбека Бабанова, мягко говоря, не этично.

А если рассуждать объективно, то Канат Исаев – вполне состоявшаяся самостоятельная политическая фигура, имеющая собственный политический вес и авторитет как в парламенте, так и за его пределами.



Более того, он, как и подобает такой фигуре, имеет политические амбиции стать премьером, и даже стать во главе государства в будущем. И это вполне логично по самой сути политической амбиции как таковой.



-Если на самом деле он станет премьером, по вашему мнению, можно ли надеяться, что правительство действительно начнет работать так, как этого требует общество?



-Опять-таки, я не могу отвечать за эффективный или креативный кризис менеджмент правительства, возглавляемого Исаевым.



Но могу утвердительно говорить о том, что сегодняшний Канат Исаев уже не тот, которого мы знали два-три, хотя бы, год назад. У него была очень даже суровая школа с достаточно жесткими «учителями». Как видим, он не просто не дал сломить себя, но и успешно «прошел» эту школу, и даже извлек для себя соответствующие уроки и выводы. Об этом свидетельствуют его выступления в стенах парламента, и не только, его позиции по отдельным, причем достаточно острым политическим и социально-экономическим проблемам.



И потом, идеальных-то людей не бывает. Даже отец «Капитала», один из гениев 20-го века Карл Маркс говорил: «Ничто человеческое мне не чуждо». Канат Исаев тоже обычный человек, со своими «плюсами» и «минусами».

Как бы романтично это не звучало – назначение премьера тоже предполагает выбор. Поэтому мой ответ может прозвучать вопросительно – А почему бы нет?



-Как вы думаете тогда, кто больше всех заинтересован в этом, или еще проще, кто его «толкает»?



-Знаете, политический выбор всегда происходит на основе двух неизменных факторов, во-первых, политического времени и, во-вторых, политического интереса. У русских есть хорошое, причем философское объяснение такой истины, которое звучит так: «оказаться в нужное время в нужном месте».



Если твоя личность удовлетворяет политическую конъюнктуру настоящего политического времени, то твоя судьба, считай, предопределена.



С этих позиций возможно статься так, что личное мнение кандидата может иметь не обязательно решающее значение. Для него могут решить те, в чьи компетенции относится данный вопрос.



-Спасибо за интервью.