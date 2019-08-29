Омурбек Текебаев считает, что Атамбаев не должен стать политическим узником

«Сооронбай Жээнбеков сегодня создал политический прецедент», — заявил лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев на встрече с журналистами.
Он отметил, что политические роли и история за последние годы поменялись, на политарену вышли новые лица.
По словам Омурбека Текебаева, его команда будет готовиться к судебному процессу по пересмотру его дела.
«Мы не собираемся мстить. Как человек я простил всех, но у нас есть государственная политика и законы. Люди, отдавшие приказ и выполнявшие его, должны нести ответственность. Как я раньше заявлял, Алмазбек Атамбаев не должен превратиться в политического узника. Мы должны показать на уровне Центральной Азии, что президенты и экс-президенты все мы равны перед законом», — сказал Омурбек Текебаев.
21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.
Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.
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