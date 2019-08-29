Рита Карасартова, адвокат: «Я не против того, чтобы возвращались известные люди»

Так с каким настроем вернется Аскар Акаев?





— Хорошо смотрится, когда президенты некоторых стран собираются в одном месте и беседуют с народом. Во-вторых, нам нужно научиться прощать. Со стороны власти нет возбужденного уголовного дела в отношении Аскара Акаева, но есть вопросы по некоторым делам. Так с каким настроем вернется Аскар Акаев? Признает ли вину, скажет ли, что допустил семейное правление или предстанет в образе богатыря, мол, я свернул горы? Я не против того, чтобы он вернулся, нам нужно создать коридор для возвращения таких известных личностей, чтобы это принесло какую-то пользу стране. Например, они могли помочь погасить долги.

Источник: газета «Майдан.kg» №33 от 28.08.2019 / стр. 8, gezitter. org