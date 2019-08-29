Бейшен Абдрасаков, экс-депутат: «Кулов получил деньги, поэтому занимается политическими спекуляциями, защищая интересы Акаева»

Кулов подхалимствует или же получил деньги, поэтому занимается политическими спекуляциями, защищая интересы Акаева.

— Кулов подхалимствует или же получил деньги, поэтому занимается политическими спекуляциями, защищая интересы Акаева.

Они разграбили Кыргызстан, выкопали и продали полезные ископаемые. Разве можно им позволить вернуться, стать министрами, депутатами? Народ должен быть объективен!!! 100-200 политиков погубили Кыргызстан. Они-то резвятся все эти 30 лет. То они в оппозиции, то во власти. Кулов и Акаев одни из них. Кыргызский народ в двух революциях допустил серьезную ошибку – позволил президентам сбежать. Ничего такого не повторилось бы, если бы президентов поймали, заставили вернуть награбленное. Сбежав, они на награбленные деньги строят завод, покупают виллы. Если такое будет повторяться, то каждый новый президент подготовит себе убежище за границей и до тех пор будет воровать. Ни один президент не должен думать, что можно сбежать и наслаждаться жизнью за границей. Нужно задержать человека в любой точке мира, вернуть и заставить вернуть награбленное. Если понадобится, нужно нанять киллера. Иначе люди у нас будут убегать при одной власти и возвращаться при другой, становясь депутатами и министрами. Не бояться воровать. При одной власти будут воровать, при другой – будут оправданы! Это будет повторяться и в течение 100 лет!

Источник: газета «Майдан.kg» №33 от 28.08.2019 / стр. 8