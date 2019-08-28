Текебаев и Бабанов сформируют сильную оппозицию?

Общественность и политические эксперты бурно обсуждают оправдание в стране лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и возвращение бывшего лидера партии «Республика» Омурбека Бабанова.

С задержанием бывшего президента Алмазбека Атамбаева у нынешней власти не осталось политических оппонентов на политической арене. Тем не менее некоторые силы пытаются раскачать ситуацию по вектору север-юг, поэтому осенью этот раскол может броситься в глаза. К тому же народ недоволен властью из-за социально-политической обстановки. Есть прогнозы, что политические силы могут возродиться.

Бабанов вернулся в Кыргызстан, дает показания, а на его автомашину наложили арест. Есть разговоры о возвращении Аскара Акаева и власти вроде как не против этого. «Все это изменило повестку дня и народ обсуждает сейчас политику, а не экономику. Это выгодно для властей», — считает эксперт Марс Сариев. По его мнению, Омурбеку Текебаеву и Омурбеку Бабанову следует стать конструктивной оппозицией, не прибегая к радикальным действиям. Политолог убежден, что возможно у них есть какое-то соглашение с властями об участии на парламентских выборах.

«Это позволит установиться стабильности. Бабанов – это север, а Текебаев, будучи политическим узником, найдет поддержку и на юге, и на севере. Скоро будет установлено, что Бабанов чист, тогда он поделится своими соображениями по экономике, на пост премьера будет предложен он или его человек – Канат Исаев. Текебаев хоть и является головной болью для власти, обладающей собственным электоратом, он не пойдет на риски. Это его последний шанс», — говорит Марс Сариев.

Тем не менее среди общественности многие считают, что отсутствие оппозиции негативно скажется на политическом развитии. По мнению таких людей, правильным решением будет, если Омурбек Бабанов и Омурбек Текебаев сформируют сильную оппозицию против власти. Но будет ли оправдан Текебаев и выйдет ли Бабанов целым и невредимым после дачи показаний – вот в чем вопрос.

Источник: газета «Факты.kg» №33 от 27.08.2019 / стр. 6, gezitter.org