Власть припугнула Адахана

Стало известно, что давно пропавший из поля зрения лидер политической партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров встречается с жителями регионов.
Он собирался на встречу с жителями Баткена и Исфаны, но, по его словам, власть ему мешает. Из-за помех, которые учинили власти, он был вынужден отменить встречи в Батене и Исфане, назначенные на 22-23 августа. По словам Мадумарова, планировалась презентация новой книги и здесь не было какой-либо политики. «В Баткене намеревались провести собрание. А эти прибегли к хитрым приемам. За годы независимости не было такого невежества и злодеяния. Я не хотел, чтобы народ пострадал, чтобы там что-то организовали и нашли виноватых. Развернулся ради мирной жизни населения. Но встречи в Ноокате, Узгене, Аксы прошли на хорошем уровне. Была презентация книги и встреча», — сказал Мадумаров. По словам Мадумарова, должна была состояться презентация книги «Единственный друг», автором которой является журналист Айданбек Акмат уулу. В книге описываются отношения политического деятеля Апсамата Масалиева с Адаханом Мадумаровым. А представительство правительства в Баткенской области утверждает, что никаких помех встречам Адахана Мадумарова не было.
Источник: газета «Факты.kg» №33 от 27.08.2019 / стр. 6, gezitter.org
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