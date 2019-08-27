Денис Бердаков о политической осени: В этот раз будет борьба списков, а не партий

Политический аналитик Денис Бердаков сделал предварительный расклад (актуальность на начало осени 2019 года) на ближайший год для политпартий по Кыргызстану.

Своим мнением он поделился на странице в соцсети Facebook.

— «Кыргызстан». У партии все просто в шоколаде. По факту партия будет играть примерно ту же роль, что и в этом созыве, то есть клона ключевой партии. Если посмотреть по кадровым назначениям, то клиентская группа «АЮ групп» в среде чиновников растет и развивается. У бизнеса партии есть серьезные завязки в Казахстане, Китае, России. А это помощь в политике президента по привлечению инвестиций в регионы.

Сильные стороны партии — мощная региональная сеть бизнесменов, имеющих деньги, связи и электорат (особенно когда подкосили региональную сеть «Онугуу» и «Замандаша»). Сильные общенациональные позиции. Интересы развития бизнеса (причем часто производящего) превыше всего. Политика — лишь как метод защиты экономических интересов.

— «Бир Бол», проходные. Партия олигархов. Частично произойдет замена ключевых олигархов (бывших чиновников) в составе ядра партии. Костяк партии (Жапаров, Сулайманов) за годы работы в парламенте согласовывали свои интересы довольно неплохо. Ряд лидеров партии основательно потрепали, к примеру, того же Чудинова. Из партии будет средний уровень миграции в другие политобразования. Там, где депутатам комфортнее в силу региональных признаков и так далее. Вместо Чолпон Жакуповой прорабатывались интересные варианты с привлечением сильного женского лидера. До принятия закона об экс-президентах это, как я понимаю, был вариант с Розой Отунбаевой. Стиль работы прежний — набрать ключевых топов в регионах.

По факту в этом созыве удалось отработать вариант умеренно оппозиционной партии сверхбогатых людей. У которых есть деньги, много бизнеса (электоральная база).

— «Республика», думаю, потеряет «Ата Журт». Хотя возможны варианты. В целом мы увидим серьезную борьбу именно за южный электорат. Там очень много партий, групп, которым даже 60 процентов всего общенационального электората будет крайне сложно поделить. Поэтому Омурбек Бабанов будет интересен многим, но меньше, чем на сопредседателя партии он не пойдет. В Таласе вообще, кроме него, мало, кто может вытянуть хоть какой-то проходной электорат (пресловутые не менее 0,7 процента в каждой из областей). Но спасает то, что один Кара-Суйский район Ошской области — это больше по голосам, чем вся Таласская область.

— «Ата Мекен» — нет ни электората (напомню, что нужно набрать примерно не менее 110 тысяч голосов для прохода в парламент), ни денег. Хорошо помню, как собирали с миру по нитке на последних выборах и как еле прошли в парламент. Шыкмаматов, как замена Омурбеку Черкешовичу, и Ширин Айтматова, как самый лучший лидер (но без электората). Как вариант станут спойлером и уйдут в оппозицию. Есть шансы, что смогут собрать достаточно протестного электората, но тут только при достаточно значимых ошибках «Белого дома».

— «Онугуу-Прогресс» — тот яркий пример, когда кончились деньги и идеи у лидера партии, но есть значимые люди в составе партии. Поэтому они плавно перекочуют в новые партийные лодки.

— СДПК — пока полный провал. Три группы. У всех разные интересы, спонсоры. Так что непонятно, что будет с брендом. Хотя по персоналиям довольно понятно, многие войдут в состав новых партий, но уже переконфигурировавшись. Главное — наличие голосов в регионах, а это обеспечивается упорной работой депутата в ЖК над тем, чтобы назначить своих людей в муниципалитетах, в госпредприятиях, школах, МВД и далее по списку в своем округе, иметь деньги на той, строительство школ, оплату лечения для земляков и так далее. Ну и не забывать свою родину, не воротить нос от земляков (а брать пример с алайских)

По мнению Дениса Бердакова, ситуация будет меняться почти каждый месяц, особенно после Нового года, поэтому интересно будет смотреть в динамике.

Затронул политаналитик и вопросы, оставшиеся «за кадром»:

— расклад по южным партиям и электорату («Мекеним Кыргызстан», «Ата Журт», «Улуттар биримдиги»). Там будет ключевая борьба.

— «Бүтүн Кыргызстан», «Ордо» и целый ряд интересных проектов.

— Вопрос о том, что в этот раз будет борьба списков, а не партий. По сути, мы отошли от варианта усиления институционального партийного строительства. Это дорого (многие тяжеловесы вкладывали свои деньги, чтобы протащить трех-пяти своих вассалов более низкого уровня в свою партию), неэффективно (пример СДПК и Атамбаева — всем наука). Поэтому для решения поставленых целей будет использоваться вариант Омурбека Бабанова (с записью клятв), но более доработанный («Мы, полагаясь на то, что знаем тебя много лет, наши семьи связаны родственно и по бизнесу тебе денежку под расписку дадим на выборы. А ты помни при голосовании, кто тебе друг»). Так что, страна будет плотно нарезана на округа, и там уже на месте будет решаться, у кого конкретно в этом округе много связей, денег, знакомств и админресурса, — заключил Денис Бердаков.

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