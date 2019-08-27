Стариков: к снятию санкций приведет только предательство интересов России

Политолог, лидер движения "Патриоты великого Отечества" Николай Стариков прокомментировал санкционную политику Запада против России.



В беседе на радио Sputnik он отметил, что санкции не столько влияют на РФ экономически, сколько меняют общеполитический климат.

"Сегодня Россию пытаются выставить "неправильным членом международного сообщества", с которым нельзя общаться и вести экономические дела.

Но все это может быть убрано, как по мановению волшебной палочки, что, собственно, и демонстрирует Дональд Трамп. В этой некрасивой истории он оставил себе роль пряника, а вовсе не кнута, коим является. То есть стоит только согласиться с американской повесткой, согласиться на подчиненную роль, согласиться выступать против Китая, как все будет забыто, и между Россией и Западом вновь наступит потепление. Только нужно ли это Москве такой ценой?" — задался вопросом Стариков.





sputnik.kg