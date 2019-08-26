Кулов: Приезд Акаева даст новый инфоповод, все уже устали обсуждать Атамбаева

Экс-премьер признался, что давно простил первого президента Кыргызстана

В вопросе с Аскаром Акаевым стоит наконец поставить точку, именно для этого ему надо дать возможность вернуться в Кыргызстан. Таким мнением с Vesti.kg поделился сам политик.

- Меня очень возмутило то, что некоторые журналисты написали о моей встрече с Бермет Акаевой, - сказал он. - Такого не было и никогда не будет. Да и с самим Акаевым я не собираюсь встречаться. Я уже более четверти века в политике и никогда не подавал в суд на журналистов, но тут, видимо, придется, если они не дадут опровержение.

Феликс Шаршенбаевич отметил, что не испытывает теплых чувств к беглому президенту, но полагает, что он заслужил возвращение на родину.

- Я не имею никаких корыстных намерений от этого, - заверил он. - Скажу больше, я давно простил всех прокуроров и судей, которые заводили дела на меня. Да и самого Акаева простил, просто не кричу об этом на каждом углу. Но пришло время решить этот вопрос. Пусть приедет и попросит прощения у народа - тогда люди сами сделают выводы. Да если и не попросит, граждане тоже поймут, каков он на самом деле.

Кулов добавил, что его возмущает позиция властей в отношении Акаева.

- Когда он несколько лет назад хотел приехать в Кыргызстан на похороны, прокуратура заявила, что его допросят, - напомнил он. - И тут возникает вопрос: а кто вам мешал поехать в Россию и там допросить его? Правовая практика допускает подобное. Сейчас опять, когда зашла речь о возвращении бывшего президента, надзорный орган говорит, что у них вопросы к нему. Так почему же вы их не задаете?

Экс-глава кабмина сказал, что возвращение Акаева может повлиять на политическую обстановку в Кыргызстане.

- Хоть появится новый информационный повод, а то все уже устали обсуждать Атамбаева, - посетовал он.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что в аэропорту Бишкека была замечена Бермет Акаева. Позже сам Аскар Акаев в своем интервью иностранным СМИ отметил, что его дочь прилетала к родственникам, и ее визит на родину никакой политической подоплеки не несет.

Vesti.kg