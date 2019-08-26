Каковы цели власти и оппозиции?

Цель власти – сеять раздор внутри оппозиции. Цель оппозиции – сохранить целостность…

После задержания Алмазбека Атамбаева в кыргызской политической жизни образовалась огромная пустота. Появилось свободное место в политической оппозиции. Оппозиция должна быть в каждом обществе. Как эти обстоятельства повлияют на предстоящие парламентские выборы? Сейчас невозможно говорить о том, что в Кыргызстане есть сильная оппозиция. СДПК обескровлена из-за раздоров и арестов. «Ата Мекен» отмалчивается, словно воды в рот набрала, даже не организовала акцию в защиту бывшего генпрокурора Аиды Саляновой, которую недавно освободили под домашний арест.

Вернувшийся в Кыргызстан Омурбек Бабанов подтвердил, что в политику вмешиваться не будет. С начала года из-за невежественных решений власти недовольство в Кыргызстане усиливается. Пограничный вопрос не решается, временно разрядили проблему в Солтон-Сары. Но нет долгосрочного решения вопросов в Баткене и Нарыне. Чуй озадачен событиями в Кой-Таше, а Иссык-Куль – после «урангейта» и условиями предстоящего соглашения по «Кумтору». За два года наше государство не смогло толково разрешить ни один большой вопрос, но при этом создает немало новых проблем.

С учетом этих обстоятельств молодой сын экс-президента Кадырбек Атамбаев обратился к «старым волкам», призвал оппозиционных политиков объединиться, победить на предстоящих парламентских выборах. По его мнению, нужно собираться не вокруг конкретного человека, а вокруг идеи сохранения демократии в Кыргызстане. А наличие такой силы, оказывающей сопротивление, станет чирьем на лбу власти. Пока никто не верит в то, что власть сегодня-завтра проснется и исправит все это. Но власть хочет одного – чтобы все оппозиционные политики перегрызли друг друга. Вырвали из контекста слова Кадырбека Атамбаева в адрес Текебаева, исказили смысл, задали провокационный вопрос молодому парню. Кадырбек Атамбаев не поддался провокации, а попросил прощения за свою резкость. Оппозиционер будет постоянно вынужден сталкиваться с такими обстоятельствами. Противоборствующим сторонам удастся найти общий язык, если они поставят родину превыше личных интересов.

Источник: газета «Ачык Саясат плюс» №30 от 23.08.2019 / стр. 5, gezitter.org/