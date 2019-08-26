Бабанов превратился в бесполезную фигуру…

Омурбек Бабанов растерял политический вес и стал одним из многих. Так и должно было быть. Общественность ждала от Бабанова острого политического заявления, предложений по экономическим реформам, раскрытия его политической позиции.

Надежды народа не оправдались. По привычке он начал подстраиваться под власть, думать о собственной голове. Даже в самых безобидных обстоятельствах он начал благодарить следователей ГКНБ и Финпола. Уже это показывает, что для Бабанова важны не политические перспективы, а собственная голова. Говорит, что не пойдет в политику и тем самым просит не трогать его бизнес.

Пока неясно, почему Бабанов приехал в страну в неспокойное время. Осторожный, как сорока, Бабанов не стал бы заезжать в страну, если бы ему не дали гарантии безопасности. Конечно, Бабанов нужен был власти, когда Атамбаев находился на свободе и держал в напряжении власть. Но сейчас он превратился в бесполезную фигуру для власти. Другими словами, после августовских событий власть усилилась и укрепила политическую позицию. В таких условиях Бабанов власти не нужен. Если Бабанова будут приглашать для дачи показаний в течение месяца, пока народ успокоится и потом посадят в тюрьму, Бабанову останется только подчиниться. Будет нетрудно вытеснить из политической арены Бабанова, который по природе не борец, а скорее приспособленец. Нынешние следственные мероприятия направлены на то, чтобы прощупать почву под Бабановым. Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями берет показания по банку АКБ «Кыргызстан». Это сигнализирует о том, что за любое левое движение со стороны Бабанова банк могут вернуть прежней владелице. Если он дает в ГКНБ показания по своему выступлению в Он-Адыре со времен президентских выборов, то завтра он может легко стать фигурантом уголовного дела. Значит, его туго связали по рукам. У него не хватит смелости оборвать путы. Будет делать то, что велит власть, иначе окажется за решеткой. Или же будет вновь вынужден сбежать из страны, поджав хвост…

Источник: газета «Фабула пресс» №30 от 23.08.2019 / стр. 5