Чего хочет США от стран Центральной Азии — эксперты о встрече глав МИД

По итогам встречи американский Госдеп и ответственное за переговоры казахстанское министерство ограничились лишь общими словам.

Но эксперты считают, что на деле темы обсуждались важнейшие, в том числе связанные с соперничеством Соединенных Штатов и Китая.

В Нур-Султане состоялась встреча формата C5+1 с участием министров иностранных дел всех республик Центральной Азии и заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хэйла, пишет Sputnik Таджикистан.

Подробностей встречи ни Госдепартамент США, ни ответственный за переговоры МИД Казахстана не сообщают, ограничившись общими словами о возможностях расширения торговых связей, привлечения инвестиций, реализации инфраструктурных и экономических проектов в регионе и обеспечения безопасности.

Sputnik попросил экспертов поделиться мнением о том, что на самом деле могло быть лейтмотивом встречи и чего именно хочет добиться Вашингтон от руководства стран Центральный Азии.

Афганская проблема



Директор Аналитического центра МГИМО, доктор политических наук Андрей Казанцев полагает, что лично Дональда Трампа данный регион никогда особо не интересовал и вряд ли президентская рать пытается усилить здесь свое влияние. Другое дело — долгосрочные интересы американского внешнеполитического ведомства.

"Не знаю даже, сможет ли Трамп показать Центральную Азию на карте. Скорее всего это инициатива отдельных чиновников Госдепа, которых регион интересует в контексте афганской проблемы", — отметил Казанцев.



По его словам, с начала 2000-х годов, когда Соединенные Штаты капитально увязли в военной кампании, страны ЦА во внутренней структуре Госдепартамента стали относиться к подразделению, занимающемуся проблемами Афганистана, а не к постсоветскому пространству. Соответственно и Дэвид Хэйл приехал в Нур-Султан обсуждать стратегии по поддержанию безопасности в Афганистане, особенно те, что недавно предлагали Узбекистан и Казахстан.



Так, в июле на заседании межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ташкент предложил организовать сборку легковых автомобилей UzAuto в Афганистане. Также Узбекистан может принять участие в восстановлении текстильной фабрики в Мазари-Шарифе и трех других промышленных предприятий. А несколькими месяцами ранее, в марте, Трамп поблагодарил узбекскую сторону за помощь в отправке грузов.

Вашингтон против Пекина



Другой причиной визита Дэвида Хэйла могло быть дипломатическое противодействие конкурентам.

"США используют рычаги влияния, чтобы надавить на Китай, Иран и Россию. Здесь американцам, скорее, выгодна дестабилизация, поскольку долгосрочной конструктивной повестки в регионе у них нет, как нет и конкретных интересов", — считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Действительно, Вашингтон не может не беспокоить энтузиазм, с которым Си Цзиньпин продвигает свой гигантский логистический проект "Один пояс — один путь" и, возможно, хочет предложить государствам региона какую-то альтернативу. Хотя в плане инвестиций и вложенных сил американцам с Пекином тягаться не приходится.



Кроме того, Китай в последние годы претендует на статус США как главного модератора дискуссии о проблемах безопасности в Афганистане. Совсем недавно, 14 августа, специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев провел встречу с послом КНР Цзянь Янем, обсудив перспективы взаимодействия в реализации крупных инфраструктурных проектов на территории ИРА.



Активное сотрудничество центральноазиатских республик с Россией в рамках Евразийского экономического союза чиновников Госдепа тоже вряд ли устраивает, но даже в теории заменить ЕАЭС и ОДКБ им пока нечем.

Деньги и демократия Центральной Азии



Третьей темой встречи С5+1, вероятнее всего, были экономические реформы и развитие демократических институтов в странах региона.

"С демократией, по американским оценкам, в Центральной Азии лучше не становится, хотя, опять же, это больше волнует Госдепартамент, а не администрацию Трампа. Зато с экономическими реформами, особенно в Узбекистане после прихода к власти Мирзиёева, все очень неплохо. Тем более что Мирзиёев сделал многое, чтобы наладить отношения не только с Россией, но и с Америкой", — пояснил Казанцев.



Так, именно Ташкент первым поддержал казахстанскую инициативу о создании общей для государств ЦА визы "Шелкового пути". И здесь громче всего заявляют, что совместная кооперация поможет росту экономики каждой страны в отдельности.



Хотя, если говорить об экономике, то встреча С5+1 оказалась наиболее полезной для страны-хозяйки. Накануне общего заседания Дэвида Хэйла принял президент Касым-Жомарт Токаев, подчеркнувший перспективы сотрудничества США и Казахстана в сферах энергетики, информационных технологий, туризма и авиакосмической промышленности.

sputnik.kg