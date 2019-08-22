Равшан Жээнбеков агент иностранного влияния?

Равшан Жээнбеков агент иностранного влияния?

Не исключено, что в недавних событиях в Кой-Таше может появиться и "американский" след, к которому имеет непосредственное отношение экс-депутат Равшан Жээнбеков и ряд других известных деятелей. Таким предположением с редакцией VB.KG поделился доктор юридических наук, профессор Кайрат Осмоналиев.

По его словам, кыргызстанским спецслужбам не мешало бы проверить публикацию Дело №: "НПО Кыргызстана: бросок к власти", в которой ряд известных деятелей из Кыргызстана предстают агентами иностранного влияния.

Напомним, в материале Дело № рассказывается о встречах и контактах членов Национального фонда в поддержку демократии (NED) с правозащитниками и политиками из Кыргызстана, из которых названы экс-депутат Равшан Жээнбеков, член политсовета СДПК Адиль Турдукулов, адвокат Нурбек Токтакунов, правозащитница Рита Карасартова и так далее.

"Обострённый интерес эмиссаров NED к противоречиям между двумя кыргызскими президентами и в самом деле принёс политические плоды. По любопытному совпадению (а может, не просто совпадению) некоторые из американских подопечных вдруг оказались в лагере Алмазбека Атамбаева, которого они же в своё время беспощадно критиковали. Так правозащитник Нурбек Токтакунов стал адвокатом арестованного экс-премьера Сапара Исакова, активист Адиль Турдукулов вошёл в политсовет СДПК, экс-депутат Равшан Жээнбеков во всеуслышание на митинге объявил о своей поддержке Атамбаева как оппозиционного политика", - говорится в статье.

Юрист Кайрат Осмоналиев также предполагает, что это не может быть случайностью, что эти люди оказались причастны в той или иной степени к событиям в Кой-Таше.

- Раньше Адиль Турдукулов и Равшан Жээнбеков были в оппозиции к президенту Атамбаеву. После они присоединились к нему, когда тот сам стал серьезной оппозицией. Если Адиль Турдукулов и Равшан Жээнбеков напрямую имеют отношению, так сказать, к "кой-ташскому" сопротивлению, то адвокат Нурбек Токтакунов косвенно, но в любом случае это нельзя назвать случайностью. При любом раскладе агенты зарубежного влияния не должны чувствовать себя вольготно, недолго и распоясаться, если спецслужбы им дозволяют, - сказал он.

В России не просто так запретили деятельность тех или иных НПО, отметил эксперт, которые, по его словам, вмешивались в внутренние политические дела государства.

- Мне не хотелось бы задевать НПО, которые занимаются исключительно благотворительностью, но в России и ряде других государствах не просто так запрещают деятельность неправительственных организаций, как агентов иностранного влияния, которые вмешиваются в политические внутренние дела государства. Поэтому мне не понятно, почему Кыргызстан допускает такие вещи, да еще когда так очевидно вмешиваются. Надо оставить НПО, которые не только занимаются благотворительностью, но и любые неправительственные организации, которые не ангажированы политически. У меня самого есть НПО в сфере юридического просвещения. И таких полезных организаций сотни. Пусть работают. Если информация о NED подтвердится, то в таком случае действия Турдукулова, Жээнбекова, Токтакунова и других направлены на защиту интересов другого государства, - добавил юрист.

Также эксперта настораживает тот факт, что Равшана Жээнбекова и Адиля Турдукулова никаким образом не привлекают к ответственности за события в Кой-Таше.

- Не для кого не секрет, что они открыто заявляли о своей поддержке Атамбаева. Также открыто они бывали в Кой-Таше, в том числе и во время событий. Я не хочу ни с кем судиться, это всего лишь мои предположения и догадки, но почему всех, кто участвовал в кой-ташских событиях привлекают, даже в качестве свидетеля, а Жээнбекова и Турдукулова никак не трогают, - задался вопросом Осмоналиев.

Стоит отметить, что согласно данным СМИ, Равшан Жээнбеков в разговоре с заморскими гостями обмолвился, что планирует стать премьер-министром. Значит ли это, что он совместно с Атамбаевым ставил перед собой далеко идущие цели, вплоть до переворота? Таким образом складывается впечатление, что сам Атамбаев преследовал свои цели, а Равшана Жээнбекова продвигали его "спонсоры" на должность премьер-министра для влияния на политику в КР. Впрочем, последнее слово за спецслужбами, если, конечно, они последуют совету юриста Кайрата Осмоналиева.

Мнение редакции VB.KG может не совпадать со взглядами эксперта и поэтому мы готовы предоставить площадку для высказывания своей позиции и экс-депутату Равшану Жээнбекову.





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