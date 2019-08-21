"Прекратите раскалывать страну". Жители Кой-Таша и Арашана обратились к президенту

Жители сел Кой-Таш и Арашан обратились к президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову с открытым письмом. Приводим его полностью и без изменений.

"Когда Сооронбай Жээнбеков избирался на пост президента, он говорил о том, что собирается объединить, а не разделить народ. Тогда мы ему поверили. Тем более, нас призвал поверить ему уважаемый нами Алмазбек Шаршенович Атамбаев. Прошло совсем немного времени, и мы увидели, что новый президент действует совсем не так, как обещал.



Алмазбек Атамбаев всего лишь покритиковал его политику, а за это по команде Жээнбекова на него и на всех его близких соратников возбудили уголовные дела. Самого Атамбаева обвинили Генеральная прокуратура и Жогорку Кенеш, депутаты которого даже не пригласили экс-президента, чтобы ответить на обвинения. Такое их решение явно нарушало и закон, и справедливость.

Наши односельчане поддержали Атамбаева по зову своей совести. Мы приходили к нему в дом, чтобы высказать свою поддержку и возмущение беззаконием. 7 августа на наших ребят во дворе его дома без предупреждения напал спецназ в масках. Неизвестные люди перелезли через забор дома Атамбаева и начали избивать всех, кто был во дворе, и стрелять резиновыми пулями (которые тоже наносят тяжелые раны и могут быть опасны для жизни). Избивали в том числе стариков и женщин. В законе сказано, что граждане имеют право на необходимую оборону, в том числе и от незаконных действий спецслужб. И мы это право использовали.



Нам удалось отразить нападение на дом Атамбаева, предотвратить его незаконный арест. Руководители МВД и ГКНБ врут, что они просто хотели доставить Атамбаева на допрос как свидетеля. Конечно, они хотели просто посадить его в тюрьму.

К сожалению, один из спецназовцев погиб. Это большое горе. Но пока неизвестно, кто на самом деле его убил. Хотя власть на следующий день на весь мир объявила, будто его застрелил лично Атамбаев. Эта жертва - вина тех, кто организовал налет на дом экс-президента.

На следующий день произошел новый штурм дома Атамбаева. Милиции было в десять раз больше, чем его защитников, так как многих его сторонников к дому не пропустили. 8 августа тоже было много раненых, отравленных газом, избитых. Атамбаев, чтобы не подвергать дальнейшему риску своих сторонников, добровольно сдался.

Сейчас наших ребят преследуют, им угрожают, возбуждают на них уголовные дела. Но в трагических событиях виноваты как минимум обе стороны! А вот вопрос об ответственности тех, кто послал спецназовцев и милицию на совершенно ненужную и преступную силовую операцию, сегодня даже не стоит на повестке дня!



Мы обращаемся к власти: перестаньте раскалывать страну, перестаньте разделять кыргызстанцев! Прекратите преследовать и запугивать тех, кто возмутился беззаконием и пытался остановить неправомерные действия спецслужб! Увольте тех, кто отдал преступный приказ о силовой акции! Потому что иначе раскол в нашем обществе может зайти слишком далеко", - говорится в обращении.

После задержания Атамбаева 8 августа бывшему президенту предъявили уведомление о подозрении в коррупции по делу об освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.



Потом предъявили обвинение еще по двум делам. Дела связаны с модернизацией ТЭЦ и зданием "Форума", на который наложен арест (всего арест наложен на 120 единиц недвижимости). Вчера ему предъявили два обвинения по участку в Кой-Таше, где Атамбаев построил особняк. Все дела связаны с обвинениями, которые предъявляли ему депутаты парламента, лишив Атамбаева статуса экс-президента.



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