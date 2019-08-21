Политик Адахан Мадумаров: 90% действующего созыва ЖК не отвечают требованиям (Вопрос дня)

Депутаты шестого созыва Жогорку Кенеша подвергаются многочисленной критике общественности.
Парламентские выборы ожидаются в 2020 году. В последнее время в социальных сетях усилилась дискуссия по вопросу, какие депутаты должны прийти в следующий созыв парламента.
В этой связи портал SUPER.KG задал вопрос «Каких депутатов вы хотите видеть в следующем созыве Жогорку Кенеша?»
По мнению политика Адахана Мадумарова, какой бы депутат ни пришел в Жогорку Кенеша, он должен уметь различать 36 букв.
«В Жогорку Кенеш должны прийти люди с жизненным опытом. Желаю прихода в Жогорку Кенеш личностей, которые понимают, что такое государство, могут четко выговаривать слово «бюджет», имеют представление о внутренней, внешней политике, культурные и грамотные. Должны прийти депутаты с чистыми руками и сердцем, не замешанные ни в чем, не запускавшие руки в госказну, не подкупавшие народ своими деньгами. В действующем парламенте таких персон может быть 3–4 депутата. 90% действующего созыва Жогорку Кенеша не отвечает перечисленным мной требованиям», — сказал Мадумаров.
Источник: super.kg, gezitter.org
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