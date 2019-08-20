Жолдубаева: Кадыр Атамбаев официально стал членом СДПК

Кадырбек Атамбаев, сын экс-президента Алмазбека Атамбаева, официально присоединился в ряды СДПК.
Об этом Govori.TV сообщила зампред партии Кундуз Жолдубаева.
По ее словам, разные люди со стороны, та же группа во главе с Сагынбеком Абдрахмановым, предпринимают действия по расколу партии.
«Этого не произойдет, официальная печать СДПК у нас. Кроме того, мы призываем молодежь, которая желает влиться в наши ряды», — добавила Жолдубаева.
Напомним, Кадыр Атамбаев говорил, что у него есть намерение стать членом СДПК и что он обратился с заявлением к временно исполняющий обязанности председателя партии Асель Кодурановой.
Сегодня Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения экс-президента Алмазбека Атамбаева и оставил его под стражей до 26 октября.
Источник: govori.tv, gezitter. org
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