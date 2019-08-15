Адиль Турдукулов был «агентом» власти?..

Генпрокурор Откурбек Джамшитов провел пресс-конференцию по событиям 7-8 августа.

По его словам, журналист Мирбек Айтикеев, депутат Ирина Карамушкина, депутат Асель Кодуранова, Кундуз Жолдубаева, Назгуль Мамытова, Дмитрий Ложников будут давать показания в качестве свидетелей, так как эти люди были полноценными свидетелями событий в Кой-Таше. Поэтому их показания важны для объективного ведения дела.

«Они будут давать показания не за свои высказывания в качестве журналистов или политиков, а для того чтобы дать юридическую оценку организаторам событий», – сказал генпрокурор.

Он добавил, что Фарид Ниязов, Алга Кылычев, Амантур Жамгырчиев, Кыяз Смаилов были взяты под стражу до 8 октября по фактам «массовые беспорядки», «взятие в заложники». В данное время журналист газеты «Ачык Саясат» Нуркыз Бакасова постоянно приглашается для дачи показаний. В качестве свидетелей дают показания бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев, политик Равшан Жээнбеков, журналист Рита Борбукеева, экс-депутат Мээрбек Мискенбаев, сын Атамбаева – Сейитбек Атамбаев, его близкий родственник Нурбек Шаршенов, сотрудники штаба СДПК – Кундуз Ажыбекова, Эрмек Окенов, Темирлан Султанбеков.

Интересное обстоятельство – никто не вспомнил о члене политсовета СДПК, одного из главных действующих там лиц – Адиле Турдукулове. Он сейчас беспечно отдыхает на Иссык-Куле. МВД, ГКНБ отмалчиваются по поводу Турдукулова, считая его своим человеком? Может, правдивы разговоры о том, что он является «агентом» власти?..

Источник: газета «Багыт.kg» №30 от 14.08.2019 / стр. 4, gezitter. org