Общественный деятель Ишенбай Кадырбеков: «Какой бы ни была операция ареста, ни один человек не должен был пострадать»

Министр внутренних дел, председатель ГКНБ и генеральный прокурор сегодня дали пресс-конференцию.

На ней руководители силовых структур рассказали о задержании Алмазбека Атамбаева после двукратных переговоров, и о событиях в Кой-Таше.

Портал SUPER.KG задал вопрос: «Какие действия силовых органов были правильны, а какие неправильны при задержании Алмазбека Атамбаева?».

Общественный деятель Ишенбай Кадырбеков придерживается мнения, что в операции ареста Атамбаева была допущена большая ошибка.

«Какой бы ни была операция, ни один человек не должен пострадать. Председатель ГКНБ говорит «было пять вариантов». Некоторое количество людей пострадало, один человек погиб, это один из неправильных вариантов. Они знали о нахождении там женщин, детей, там имеются камни, оружие, должны были рассчитать и придти. Следовательно, не обратили внимания на безопасность тамошних людей, поставили только цель «надо арестовать Атамбаева». Считаю это большой ошибкой»,- говорит Ишенбай Кадырбеков.

Источник: SUPER.KG, gezitter. org