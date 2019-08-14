Жамангулов чаевничает с Бабановым

Молодой руководитель Акылбек Жамангулов благодаря партии Бабанова стал депутатом Жогорку Кенеша, а потом стал гендиректором «Альфа-Телекома».

Он один из тех, кто сильно обрадовался возвращению беглеца Бабанова. Сразу после возвращения Бабанова, Жамангулов свернул все остальные дела, тесно начал с ним контактировать, чаевничать, разгоняя тоску. Так говорят те, кто видел все это.

Создается ощущение, что малоопытный, молодой руководитель ставит интересы Бабанова выше интересов страны. Может находящиеся в большой политике бабановцы так и поступают? Разве это не предательство? Ведь в отношении Бабанова возбуждено два уголовных дела по тяжким статьям. Это подозреваемый в преступлении, опасный человек. Сейчас он одержал победу, опираясь на свое богатство и найдя подход к непрозорливому Жээнбекову. В общем, ничем хорошим это не закончится…

Источник: газета «Багыт.kg» №30 от 14.08.2019 / стр. 4, gezitter. org