Экс-депутат Равшан Жээнбеков: «Началась политика «пусть в политике останутся только поддерживающие власть»

Сегодня, 14 августа экс-депутат Равшан Жээнбеков в третий раз был приглашен на допрос.

Но так как допрос перенесен на другой день, он не зашел на допрос.

Он в своем слове говорит: под предлогом бывшего президента Алмазбека Атамбаева началась политика «пусть исчезнут противостоящие власти».

«Под предлогом Атамбаева началась политика уничтожения с политического поля оппозиционных политиков, чтоб в политике остались только поддерживающие власть. Может быть, и против меня что-то замышляют. Сегодняшний допрос перенесен на другой день, ну, если будут приглашать, будем приходить-уходить, другого выхода нет»,- сказал Р.Жээнбеков.

Источник: SUPER.KG, gezitter. org