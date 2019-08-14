Экс-депутат Равшан Жээнбеков: «Началась политика «пусть в политике останутся только поддерживающие власть»

Сегодня, 14 августа экс-депутат Равшан Жээнбеков в третий раз был приглашен на допрос.
Но так как допрос перенесен на другой день, он не зашел на допрос.
Он в своем слове говорит: под предлогом бывшего президента Алмазбека Атамбаева началась политика «пусть исчезнут противостоящие власти».
«Под предлогом Атамбаева началась политика уничтожения с политического поля оппозиционных политиков, чтоб в политике остались только поддерживающие власть. Может быть, и против меня что-то замышляют. Сегодняшний допрос перенесен на другой день, ну, если будут приглашать, будем приходить-уходить, другого выхода нет»,- сказал Р.Жээнбеков.
Источник: SUPER.KG, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!