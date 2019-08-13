Турсунбай Бакир уулу, экс-депутат: «Президент Сооронбай Жээнбеков твёрдо последовал принципу Сократа, смело сказавшего: «Платон мне друг, но истина дороже!»

Очень странный мы народ, кыргызы: требуем от руководителей республики одно, а потом, когда он следует этому требованию, резко меняем направление своих требований в обратную сторону и при этом сильно ругаем, оскорбляем того лидера, который начал работать так, как этого хотел этот же народ!..



Когда избирали президента в 2017 году, то все говорили, что должен прийти такой президент, который в борьбе с коррупцией не будет жалеть своих друзей и родственников, решительно очистит власть от подлых чиновников и превратит наше государство в цветущую страну.



При этом, главным примером для нового президента Кыргызстана — Сооронбая Жээнбекова все рекомендовали взять президента Сингапура — Ли Куан Ю! Правильно? Я ничего не перепутал, не упустил?



В отличие от всех предыдущих президентов Кыргызстана, новый президент Сооронбай Жээнбеков, как того и хотел народ, начал отправлять в тюрьму не кого-нибудь, а именно своих соратников по партии СДПК и тех политиков, которые ему помогали в предвыборной борьбе! Финальной и закономерной частью его борьбы стал арест своего близкого друга на протяжении 25 лет, помогшего ему взойти на президентский престол. Здесь С.Жээнбеков твёрдо последовал принципу Сократа, смело сказавшего: «Платон мне друг, но истина дороже!».



Какой ещё президент был способен на такой поступок?! А.Акаев посадил хотя бы одного своего друга?! К.Бакиев посадил хотя бы одного своего друга?! Р.Отунбаева посадила хотя бы одну свою подругу?! Желая включить А.Атамбаева в этот список, ради той же истины должен сказать, что А.Атамбаев посадил руководителя своего аппарата — Д.Нарымбаева. Но, только одного его!..



Так чего теперь на Жээнбекова бочку катите?! Он, что должен был выгораживать своих сопартийцев и друзей?! Вы торжествовали бы и радовались, если С.Жээнбеков, как и А.Атамбаев, не трогал своих, а сажал в тюрьму своих оппонентов только из чужих партий?! Да, этим баловались все президенты: от Акаева до Атамбаева! Поэтому их и критиковали. Правильно?



Чтобы не быть голословным, давайте вспомним, кого посадили при Атамбаеве: лидеров партии «Ата-Журт» — А.Келдибекова, К.Ташиева, Т.Мамытова; лидера партии «Мекенчил» — С.Жапарова; лидеров партии «Ата-Мекен» — О.Текебаева и Д.Чотонова; лидера партии «Эгемен Кыргызстан» — Б.Асанова; лидеров «Народного парламента» — Б.Талгарбекова, К.Кадырова и М.Султанова, президента таджикской диаспоры Р.Сабирова, да и Н.Тюлеев не был членом СДПК.



Ни одного своего, за исключением Д. Нарымбаева, не посадил А.Атамбаев. Даже Раима Матраимова, о котором теперь кричит, чтобы его посадил С.Жээнбеков, он только снял с должности, а тот возьми и восстановись через суд! Надеюсь, что если С. Жээнбеков хочет остаться самым лучшим и справедливым правителем в новейшей истории Кыргызстана, то он непременно должен воспользоваться данным Всевышним ему редким историческим шансом и стать кыргызским Ли Куан Ю! А для этого, если молва народная права, то посадить и родственников, и друзей родственников, и сватов, и кумов…

Турсунбай Бакир уулу, экс-депутат

Кyrgyztoday