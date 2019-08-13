Состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана и Турции

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По данным пресс-службы главы государства, во время беседы стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества и ход реализации ранее достигнутых договоренностей.
Собеседники поздравили друг друга с Курман айтом.
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