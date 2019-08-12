«Этот человек не понимает намеков». Атамбаев покинул пост президента без революций. Почему его арестовал его же преемник?

Казанцев: Здесь нужно понимать две вещи.

В Киргизии задержан экс-президент страны Алмазбек Атамбаев. До этого опальный политик вместе со своими сторонниками почти сутки держал оборону в своей резиденции в селе Кой-Таш. Ситуация беспрецедентна даже для Киргизии, где все постсоветские лидеры, кроме самого Атамбаева, уходили со своих постов в результате революций и переворотов. Почему действующий президент Сооронбай Жээнбеков, которого все считали преемником Атамбаева, начал охоту на своего предшественника спустя два года после его ухода с поста? Стоит ли ждать в среднеазиатской республике новой революции, и как сегодняшние события связаны со средневековым кочевым прошлым киргизского народа? На эти и другие вопросы «Ленте.ру» ответил главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, доктор политических наук Андрей Казанцев.

«Лента.ру»: Как вообще так получилось, что в отношении бывшего президента, который ушел с поста в результате демократических процедур, заводят уголовные дела, а спецназ берет штурмом его дом?

Казанцев: Здесь нужно понимать две вещи. Первое: в Киргизии очень конкурентная политическая система. Она, конечно, не отвечает стандартам западной демократии, но она одна из самых конкурентных на постсоветском пространстве — это точно. Это традиция, которая восходит к особой кочевой культуре киргизского народа. Дело в том, что у кочевников не было твердой системы наследственной власти, как у оседлых мусульманских народов. Власть всегда была выборная. Если какой-то хан не был успешен или пытался угнетать свой народ, его просто свергали и ставили нового. Могли взять кого угодно и провозгласить ханом.

Такая же система была и у других кочевых народов, но разница в том, что киргизы после распада СССР именно эту традицию кочевого образа жизни положили в основу государственной идеологии. Похожая ситуация сложилась в современной Монголии, а соседний с Киргизией Казахстан не стал обращаться к традициям кочевого прошлого.

И пусть сегодня многие воспринимают Киргизию как один из «станов» — центральноазиатских стран с жестким авторитарным режимом, это не так, там политика очень конкурентна.

А во-вторых, не стоит забывать, что эта политика очень коррумпирована. Коррупция пронизывает все уровни политической системы этой страны, поэтому все прекрасно понимают, что есть много причин, из-за которых экс-президента Алмазбека Атамбаева можно было бы арестовать.

Но Атамбаев уже не первый экс-президент, и ушел он «по-хорошему»... Почему именно с ним обошлись так круто?

Дело в том, что у Атамбаева был еще ряд личностных особенностей, которые предопределили в какой-то степени нынешнюю ситуацию. Он, скажем так, человек очень не сдержанный. Политическая культура Центральной Азии предполагает, что президенты не выносят ни внутренние, ни внешние конфликты в публичное поле, стараются обтекаемо и дипломатично строить свои публичные выступления. Но Атамбаев не такой: в силу своих личностных особенностей он очень жестко всегда высказывался в отношении своих оппонентов. Он нажил себе очень много врагов внутри страны и за рубежом. Например, хорошо известен личный конфликт между Атамбаевым и [экс-президентом Казахстана Нурсултаном] Назарбаевым. (В конце 2017 года Атамбаев раскритиковал руководство Казахстана за высказывания о предстоящих президентских выборах в Киргизии. В частности, отвечая Нурсултану Назарбаеву на пожелание киргизскому народу избрать молодого президента, Атамбаев намекнул, что молодой лидер больше нужен Казахстану — прим. «Ленты.ру».). Учитывая влияние последнего, вступать в этот конфликт было большой ошибкой.

А разве действующий президент Сооронбай Жээнбеков не считался преемником Атамбаева?

Это так, и это еще одно обстоятельство происходящего сейчас, которое восходит к внутриклановым раскладам в Киргизии. Атамбаев пытался остаться у власти, для чего договорился с южными кланами и поспособствовал приходу к власти южанина Жээнбекова. Для этого в том числе Атамбаев оказал серьезное давление на представителей северных кланов, представителем которых является он сам.

Но Жээнбекову после прихода к власти не захотелось становиться марионеткой Атамбаева. Он самостоятельный политик с мощной поддержкой на юге страны. Поэтому вполне логично, что, получив властные рычаги, он решил опереться на своих, и от Атамбаева избавиться.

И последнее. Изначально еще со времен [первого президента Киргизии Аскара] Акаева в Киргизии благодаря той самой конкурентной политической системе не было принято применять жесткий военно-полицейский ресурс по отношению к политическим оппонентам. То есть различные межклановые интриги, организация массовых выступлений и даже беспорядков — все это было в порядке вещей. Но сажать своих политических противников за решетку не было принято. [Второй президент Киргизии Курманбек] Бакиев тоже достаточно жестко обращался со своими оппонентами, но он их не сажал. Это начал как раз Атамбаев — он первый в Киргизии, кто стал применять жесткую практику полицейского давления на своих политических противников. Вот теперь он и пожинает то, что посеял.

Почему Сооронбай Жээнбеков последовал примеру своего предшественника? Неужели нельзя было тихо оттеснить Атамбаева?

С этого все и начиналось. Были сделаны все ходы по относительно мягкому отстранению Атамбаева от власти (за последние полтора года уголовному преследованию подверглись многие соратники экс-президента — прим. «Ленты.ру»). Но проблема в том, что Атамбаев — это человек, который не понимает намеков. Это его личностная особенность, он очень жесткий человек.

Я думаю, что власти всерьез опасались, что Атамбаев не согласится тихо отойти в сторону, эмигрировать в Россию, как Акаев, или в Белоруссию, как Бакиев. Он мог пойти на открытый конфликт, поэтому власти решили нанести упреждающий удар и показать, кто в доме хозяин.

Атамбаев начал жестко преследовать оппонентов, а теперь его примеру последовал и Жээнбеков. И не рискует ли действующий президент своим будущим, продолжая эту традицию?

Риск, конечно, есть. В Киргизии уже не та система, что была при Акаеве, когда можно было спокойно отойти от власти, и тебя никто бы после этого не трогал.

Причем, ситуация идет по нарастающей. Акаева свергли в ходе революции, но он ушел без уголовного преследования. Бакиева свергли в ходе революции. Он ушел с уголовным делом, но никто его не задерживал и не сажал, позволив спокойно уехать из страны. А вот Атамбаева уже задержали. С учетом этой тенденции Жээнбекову теперь лучше вообще не уходить от власти.

То есть одним из итогов происходящих сейчас событий может стать слом той конкурентной политической системы, о которой вы говорили, и установление авторитарного режима Жээнбекова?

Думаю, такая попытка действительно может быть предпринята. Это возможно. Жээнбеков обладает очень мощной поддержкой на юге страны. В том числе и по той причине, что он происходит из очень древнего рода, который принадлежал к правящей элите Кокандского ханства. Его предки были биями (в общей иерархии древнетюркских титулов бии шли вторыми после хана — прим. «Ленты.ру»). А Аскар Акаев, продержавшийся у власти 15 лет, является потомком северных ханов, которые, кстати, сыграли очень большую роль при присоединении Киргизии к Российской империи.

То есть тут помимо устойчивых клановых позиций действующего президента добавляется еще и традиционная легитимность, которой не было ни у Атамбаева, ни у Бакиева. Он из очень сильного клана, члены которого обладают крайне высоким уровнем влияния. Собственно, именно поэтому Атамбаев и выбрал Жээнбекова в качестве преемника. И именно поэтому это была плохая идея.

Но едва ли нынешний президент решится устанавливать жесткий авторитарный режим. Проблема в том, что Киргизия очень сильно расколота по линии «север-юг». На юге у Жээнбекова все хорошо, как было и у Бакиева. Но на севере-то, где расположена столица, такой поддержки у него нет. И если действующий президент перейдет определенную грань и поссорится с северными элитами, то север будет его свергать. Поэтому перейти к жесткому авторитаризму и начать силой подавлять северные кланы ему не дадут.

Разве это не то, что происходит сейчас? Противостояние Атамбаева и Жээнбекова — это не иллюстрация конфликта севера и юга?

Нет, это конфликт исключительно между Жээнбековым и Атамбаевым. Потому что экс-президент даже на севере сейчас особой поддержкой не пользуется.

Он опирается на своих старых сторонников — группу в Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), которую Атамбаев сделал правящей, но даже в этой политической силе у экс-президента есть сильная оппозиция (действующий глава республики Сооронбай Жээнбеков также является членом этой партии — прим. «Ленты.ру»).

Грубо говоря, опальный политик опирается на «клан Атамбаева». Но эта группа не представляет интересы всего севера или даже какой-то значимой области на севере.

То есть перспектив развития нынешней ситуации в полномасштабный гражданский конфликт нет?

Нет. Жээнбеков очень грамотно все сделал: у Атамбаева сначала потихонечку отсекли все ресурсы влияния, в том числе даже внутри его партии. И теперь, когда экс-президент никого особо и не представляет, они его забирают.

То есть все карты на руках у действующей власти. А может ли какое-то вмешательство извне переломить сложившийся расклад сил?

Снова нет. Потому что Атамбаев не является ни ставленником России (хотя он и пытался таковым себя позиционировать), ни ставленником Китая, ни, тем более, ставленником Запада, который он достаточно жестко критиковал.

Россия еще давно дала понять, что ей все равно, какие внутриклановые расклады существуют в Киргизии. И все попытки киргизских кланов затянуть Москву в свои внутриполитические игры Россию не интересуют, пока одна из сторон не использует какую-то совсем уж антироссийскую риторику. Но до такого пока не доходило.

А в чем вообще заключается суть этих межклановых разборок? Что север и юг пытаются поделить?

Борьба за ресурсы. Киргизия, как и многие другие постсоветские государства, если говорить научным языком, является неопатримониальным государством. То есть власть и собственность здесь взаимосвязаны — контроль над властью означает контроль над собственностью в самом широком смысле. Поэтому на кону стоят все возможные ресурсы — абсолютно все, что есть в стране, принадлежит тому, у кого есть власть. За это и борются.

А борьба именно севера и юга объясняется тем, что Киргизия исторически расколота на две части — она разделена горами. За счет этого две ее части во многом отличаются друг от друга, в том числе и особенностями политической культуры. Южане — более исламизированная, более традиционная культура, где, кстати, идет влияние узбеков и других национальных меньшинств, проживающих на юге страны.

А северяне — более модернизированы, более русифицированы, более вестернизированы. Они хорошо говорят по-русски, ориентируются в основном не на традиции, а на западную культуру. Причем противостояния «Россия — Запад» там не существует. Россия воспринимается как носитель западных идей, Россия для них и есть Запад, потому что к миру они приобщились посредством русского языка.

Чтобы не допустить доминирования одной из сторон, у власти постоянно чередуются представители юга и севера. В позднесоветский период у власти был представитель юга, а потом в результате достаточно революционных событий к власти пришел северянин Акаев. Его свергли, пришел южанин Бакиев. Свергли Бакиева, к власти пришел северянин Атамбаев. Примерно то же самое, что и на Украине, где чередуются у власти представители запада и востока.

Значит из-за противоречий севера и юга такой конфликтный способ транзита власти будет сохраняться? Или есть какой-то способ прийти к компромиссу?

Конечно, есть. В Киргизии же не каждый день происходят революции. Обычно они договариваются, все происходит спокойно и мирно. Более того, революции чаще всего начинаются тогда, когда президент перестает пользоваться поддержкой и на севере, и на юге.

Есть, конечно, исключения. Например, когда свергли Бакиева, на севере его совсем уже не любили, а на юге у него еще сохранялась определенная поддержка. Но не со стороны большинства, разумеется.

А какие последствия могут быть у нынешнего конфликта? Как он будет развиваться?

Да никак. Даже если Атамбаева посадят, то никаких проблем у Жээнбекова не будет. Просто потому, что нет за экс-президентом сколько-нибудь большой силы. Просто действующий глава государства покажет, кто в доме хозяин, и его все будут уважать. Вот и все.

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