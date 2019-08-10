Чолпон Джакупова о событиях в Кой-Таше

Директор правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакупова проанализировала события в Кой-Таше, произошедшие 7-8 августа, с юридической точки зрения.

В частности, вопросы вызвало привлечение к операции сотрудников спецподразделения "Альфа", наличие у Алмазбека Атамбаева, лишенного статуса экс-президента, привилегий. Обо всем этом она рассказала в интервью радио "Азаттык".

- Атамбаеву трижды вручалась повестка, и он трижды ее проигнорировал. У правоохранителей остается право на принудительный привод свидетеля. Но речь идет об операции вчерашней и позавчерашней. Безусловно, возникают вопросы по поводу планирования операции 7-го числа. Уголовное дело вело МВД. Поэтому принудительный привод должен был осуществляться средствами МВД, но никак не спецподразделением "Альфа". Вообще, возникает много вопросов по поводу того, насколько было правомерно использовать в данном случае "Альфу". Господин Опумбаев говорит, что решение по данному вопросу исходило от следователя. Если это так, то мне просто смешно.

В любом нормальном государстве, если речь идет о принудительном приводе бывшего президента, решения должны приниматься уровнем выше. Следователь - это, безусловно, самостоятельное процессуальное лицо, но речь идет о бывшем политике самого высокого ранга. Поэтому сколько бы нас ни уверяли в том, что ни председатель ГКНБ, ни секретарь Совбеза, ни президент не давали добро на принудительный привод и всю последующую спецоперацию, в это никто не поверит. Но если это на самом деле так, тогда ситуация еще хуже, чем подозревают граждане. Значит, страна осталась без управления. Речь идет о бывшем высшем должностном лице государства.

Теперь о спецподразделении "Альфа". В 2010 году оно выезжало к "Форуму". Но они туда поехали после того, как начались стычки с органами правопорядка. Были пострадавшие со стороны органов ВД. В этом случае спецподразделение "Альфа", согласно его внутреннему положению, имеет право для поддержки органов правопорядка выезжать на спецоперацию. 7 августа они не должны были выезжать вообще. Это должны были сделать органы внутренних дел.

- То есть они могли вмешаться только после того, как начались бы какие-то столкновения?

- В том случае, если бы начались беспорядки, сотрудники правоохранительных органов пострадали, если бы они не справлялись с задачей - вот в этом случае. И то это решение принимается на уровне руководства спецслужбы, а не на уровне следователя. А здесь же был нарушен весь порядок.

При этом председатель ГКНБ говорит, что не ожидал, не думал, не предполагал, отвечая на все вопросы депутатов. Но я, гражданское лицо, неоднократно видела, читала, что бывший президент Атамбаев грозился, угрожал. Все мы были свидетелями того, что туда камни подвозят. Это еще очень какое оружие. Потому что ребят просто закидывали этими камнями. От камня тоже можно умереть.

Это было неправомерное использование группы спецназначения "Альфа". И за это люди должны нести ответственность.

- А какова процедура принудительного привода?

- Она простая. Вручается повестка, в которой указывается, по какому делу вас вызывают и в качестве кого - свидетеля, подозреваемого, обвиняемого. Если человек не приходит, в этом случае Атамбаев, у правоохранителей есть право на принудительный привод. Атамбаеву вручали, он не пришел, они начали процедуру принудительного привода. Но другое дело - они должны были делать это другим способом.

- Сегодня утром депутаты Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, поддерживающие Атамбаева, были увезены на допрос. Распространяется ли их иммунитет на такие случаи?

- Я не знаю, в каком качестве их вызывают. Но речь идет о совершении особо тяжкого преступления - сопротивлении органам правопорядка с человеческими жертвами. То есть были нанесены массово тяжкие телесные повреждения, применялось огнестрельное оружие, в результате применения которого были множественные пострадавшие, один человек погиб. Даже если они обладают иммунитетом, они были на месте преступления. Хватит уже "мордовать" правоохранителей. Мы хотим правопорядка в этой стране? Следовательно, органы правопорядка тоже должны быть защищены точно так же, как простые граждане.

- Вопрос про сотрудников силовых органов. Телохранители Атамбаева - это тоже сотрудники государственной охраны ГКНБ. Они 7-8 августа тоже находились при исполнении, выполняли приказ. Но их вчера тоже повезли на допрос…

- А это уже вопрос другого, более высокого уровня. Это полная картина того, какой творится бардак у руководителей в нашей стране. Логика должна была быть такая: Жогорку Кенеш принял решение о лишении статуса экс-президента, президент подписывает закон, он вступает в действие, потом председатель ГКНБ отзывает своих сотрудников "девятки". А тут, представляете, с двух сторон баррикад сотрудники одной и той же службы и они выполняют приказ. Согласитесь, это показатель того позора, который у нас в стране в правоохранительной среде творится. Как можно коллег друг против друга стравливать?!

И ответ, который дал Опумбаев с трибуны парламента… Ему Жээнчороев задал совершенно нормальный, логичный вопрос: "Они находятся у вас в штате - те, люди, которые обеспечивают охрану?" И он отвечает: "Да, в штате, но их отбирал сам Алмазбек Шаршенович". Я - сотрудник НПО. У меня в организации, если я ее возглавляю, будет невозможно, что ко мне кто-то придет и посадит ко мне в штат кого-то по своему желанию. Это невозможно. Несет ответственность всегда тот человек, в штате которого они находятся. Это ситуация позорная, она настолько унизительная…

- Но ведь президент подписал изменения в Закон "О гарантиях деятельности президента", а Жогорку Кенеш принял постановление о лишении Атамбаева статуса экс-президента.

- Если человек лишается статуса экс-президента, он лишается всех привилегий - пенсии, охраны, сопровождения и всего остального.

Когда спецоперация готовилась, если там сидят люди, которые дружат с головой и логикой, то они должны были всю законодательную базу привести в соответствие и потом начинать спецоперацию. Из-за такого бардака у нас люди не просто страдают, а гибнут. И жертвы, пострадавшие не только на совести Атамбаева, но и на совести действующих политиков.

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