Имущество телеканала "Апрель"арестовано решением суда — МВД

В рамках досудебного производства будут допрошены сторонники Алмазбека Атамбаева для проведения дальнейших следственных мероприятий.

На имущество АО "Медиа-Форум"и телеканала "Апрель" наложен арест, сообщает пресс-служба МВД КР.

Ранее стало известно, что журналистов телеканала "Апрель" силовики выгнали из офиса и после этого здание опечатали.

По данным пресс-службы, арест наложен решением суда в рамках досудебного производства.

"В рамках досудебного производства будут допрошены сторонники Алмазбека Атамбаева для проведения дальнейших следственных мероприятий", — сказано в сообщении.

Напомним, что решением Первомайского районного суда столицы Атамбаев водворен в СИЗО ГКНБ до 26 августа. Он был задержан накануне, 8 августа, в ходе спецоперации. МВД уведомило, что политика подозревают в нарушении статьи 319 "Коррупция" Уголовного кодекса КР.

7 августа вечером в селе Кой-Таш спецназ ГКНБ попытался провести операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева, но штурм был отбит его сторонниками.

8 августа правоохранители провели повторный штурм, в итоге политик сдался. Позже начался силовой разгон сторонников Атамбаева.

По последним данным, за два дня столкновений пострадали 98 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения. Вечером 8 августа на площади Ала-Тоо стали собираться сотни людей. Примерно в 23:00 сотрудники милиции начали разгонять толпу, используя светошумовые гранаты, резиновые дубинки и камни.

Sputnik.kg