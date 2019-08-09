В рамках досудебного производства будут допрошены сторонники Алмазбека Атамбаева для проведения дальнейших следственных мероприятий.
На имущество АО "Медиа-Форум"и телеканала "Апрель" наложен арест, сообщает пресс-служба МВД КР.
Ранее стало известно, что журналистов телеканала "Апрель" силовики выгнали из офиса и после этого здание опечатали.
По данным пресс-службы, арест наложен решением суда в рамках досудебного производства.
"В рамках досудебного производства будут допрошены сторонники Алмазбека Атамбаева для проведения дальнейших следственных мероприятий", — сказано в сообщении.
Напомним, что решением Первомайского районного суда столицы Атамбаев водворен в СИЗО ГКНБ до 26 августа. Он был задержан накануне, 8 августа, в ходе спецоперации. МВД уведомило, что политика подозревают в нарушении статьи 319 "Коррупция" Уголовного кодекса КР.
7 августа вечером в селе Кой-Таш спецназ ГКНБ попытался провести операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева, но штурм был отбит его сторонниками.
8 августа правоохранители провели повторный штурм, в итоге политик сдался. Позже начался силовой разгон сторонников Атамбаева.
По последним данным, за два дня столкновений пострадали 98 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения. Вечером 8 августа на площади Ала-Тоо стали собираться сотни людей. Примерно в 23:00 сотрудники милиции начали разгонять толпу, используя светошумовые гранаты, резиновые дубинки и камни.
Sputnik.kg
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