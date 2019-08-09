Сейит Атамбаев доставлен в МВД на допрос. Также в МВД находятся Карамушкина и Кодуранова

Сейит Атамбаев, сын Алмазбека Атамбаева, доставлен в следственную службу МВД на допрос.
Как сообщила официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева, у него сломана нога и повреждена рука.
Также Жолдубаева сообщила, что в 12:30 на допрос была доставлена депутат Ирина Карамушкина.
Депутата Асель Кодуранову в 11:00 забрали из дома в следственную службу МВД на допрос.
Телохранителя допрашивали вчера, 8 августа. Его второй раз пригласили на допрос в 11:00 9 августа.
Начальник Народного штаба Кыяс Смаилов находится в ИВС ГУВД Бишкека.
"Акипресс"
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