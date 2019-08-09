Сейит Атамбаев доставлен в МВД на допрос. Также в МВД находятся Карамушкина и Кодуранова

Сейит Атамбаев, сын Алмазбека Атамбаева, доставлен в следственную службу МВД на допрос.



Как сообщила официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева, у него сломана нога и повреждена рука.



Также Жолдубаева сообщила, что в 12:30 на допрос была доставлена депутат Ирина Карамушкина.



Депутата Асель Кодуранову в 11:00 забрали из дома в следственную службу МВД на допрос.



Телохранителя допрашивали вчера, 8 августа. Его второй раз пригласили на допрос в 11:00 9 августа.



Начальник Народного штаба Кыяс Смаилов находится в ИВС ГУВД Бишкека.

"Акипресс"