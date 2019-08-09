Бабанов призвал своих сторонников к терпению

Бишкек, “Саясат.kg”. Лидер партии “Республика” О.Бабанов прилетел в Бишкек.
Политика встретили родные и близкие, также депутаты от фракции “Республика – Ата журт”. На встречу с Бабановым в аэропорту собрались около 200 человек.
Выступая перед ними, Бабанов призвал их к терпению и уважению законов страны. Он заверил, что его судьба решится строго в рамказ закона. “Сегодня нам как никогда нужен мир и порядок”- сказал он.
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