Бабанов призвал своих сторонников к терпению

Бишкек, “Саясат.kg”. Лидер партии “Республика” О.Бабанов прилетел в Бишкек.

Политика встретили родные и близкие, также депутаты от фракции “Республика – Ата журт”. На встречу с Бабановым в аэропорту собрались около 200 человек.

Выступая перед ними, Бабанов призвал их к терпению и уважению законов страны. Он заверил, что его судьба решится строго в рамказ закона. “Сегодня нам как никогда нужен мир и порядок”- сказал он.