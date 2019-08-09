В городе Чолпон-Ата проходит очередное заседание ЕМПС в узком составе

В городе Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область, Кыргызская Республика) с участием Премьер-министра Кыргызской Республики Мухаммедкалыя
В городе Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область, Кыргызская Республика) с участием Премьер-министра Кыргызской Республики Мухаммедкалыя Абылгазиева проходит очередное заседание Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза в узком составе.
Глава Правительства поздравил участников заседания с 5-летием подписания Договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летием идеи евразийской интеграции и выразил признательность за то, что приняли предложение провести сегодняшнее заседание в Кыргызской Республике.
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