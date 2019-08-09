Первомайский райсуд разъяснил, в чем обвиняется Атамбаев

Алмазбеку Атамбаеву предъявляются обвинения по двум статьям Уголовного Кодекса Кыргызской Республики. Об этом 9 августа сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

Алмазбеку Атамбаеву предъявляются обвинения по двум статьям Уголовного Кодекса Кыргызской Республики. Об этом 9 августа сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.



Накануне Атамбаев был задержан во время второго штурма его дома в Кой-Таше. Он был доставлен в МВД, но потом его перевезли в ГКНБ.

По данным Первомайского райсуда, 9 августа в суд Первомайского района поступило ходатайство старшего прокурора управления Генеральной прокуратуры Д.Келдибаева о применении меры пресечения в виде заключения под стражу А.Атамбаева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.43 и ч.2 ст.319 УК Кыргызской Республики.



Следственный судья Первомайского райсуда Адылбек Субанкулов после рассмотрения удовлетворил ходатайство прокурора постановлением.



В отношении Атамбаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок досудебного производства, то есть до 26 августа с содержанием в СИЗО ГКНБ.



Справка:



Статья 43. Виды соучастников преступления



2. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступную организацию либо руководившее ею.



Статья 319. Коррупция



1. Коррупция - умышленные деяния, состоящие в создании противоправной устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц, обладающих властными полномочиями, с отдельными лицами или группировками в целях незаконного получения материальных, любых иных благ и преимуществ, а также предоставление ими этих благ и преимуществ физическим и юридическим лицам, создающее угрозу интересам общества или государства.



2. То же деяние, совершенное в интересах организованной преступной группы, преступной организации или повлекшее иные тяжкие последствия

"Акипресс"