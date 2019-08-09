Первомайский райсуд разъяснил, в чем обвиняется Атамбаев

Алмазбеку Атамбаеву предъявляются обвинения по двум статьям Уголовного Кодекса Кыргызской Республики. Об этом 9 августа сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.
Алмазбеку Атамбаеву предъявляются обвинения по двум статьям Уголовного Кодекса Кыргызской Республики. Об этом 9 августа сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.
Накануне Атамбаев был задержан во время второго штурма его дома в Кой-Таше. Он был доставлен в МВД, но потом его перевезли в ГКНБ.
По данным Первомайского райсуда, 9 августа в суд Первомайского района поступило ходатайство старшего прокурора управления Генеральной прокуратуры Д.Келдибаева о применении меры пресечения в виде заключения под стражу А.Атамбаева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.43 и ч.2 ст.319 УК Кыргызской Республики.
Следственный судья Первомайского райсуда Адылбек Субанкулов после рассмотрения удовлетворил ходатайство прокурора постановлением.
В отношении Атамбаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок досудебного производства, то есть до 26 августа с содержанием в СИЗО ГКНБ.
Справка:
Статья 43. Виды соучастников преступления
2. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступную организацию либо руководившее ею.
Статья 319. Коррупция
1. Коррупция - умышленные деяния, состоящие в создании противоправной устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц, обладающих властными полномочиями, с отдельными лицами или группировками в целях незаконного получения материальных, любых иных благ и преимуществ, а также предоставление ими этих благ и преимуществ физическим и юридическим лицам, создающее угрозу интересам общества или государства.
2. То же деяние, совершенное в интересах организованной преступной группы, преступной организации или повлекшее иные тяжкие последствия
"Акипресс"
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!