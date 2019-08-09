Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Глава государства тепло поприветствовал Никола Пашиняна и отметил, что он является почетным гостем, которого хорошо знают и поддерживают кыргызстанцы.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 августа, в г. Чолпон-Ата встретился с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, прибывшим в Кыргызстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Глава государства тепло поприветствовал Никола Пашиняна и отметил, что он является почетным гостем, которого хорошо знают и поддерживают кыргызстанцы.

Сооронбай Жээнбеков выразил уверенность, что личное участие Никола Пашиняна в качестве Председателя Высшего Совета ЕАЭС в работе сегодняшнего заседания Евразийского межправительственного совета, внесет свою лепту в успешной интеграции на евразийском пространстве.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что это его первый визит в Кыргызстан и выразил благодарность за гостеприимство.

«У нас очень много вопросов, которые необходимо обсудить в рамках ЕАЭС и двухсторонних отношений. В этом году в нашем товарообороте намечается рост, несмотря на очень маленькую базу в торгово-экономических отношениях. Есть потенциал для роста товарооборота на благо развития наших стран. Надо полностью использовать те возможности, которые дает нам ЕЭАС. У нас есть очень много общих интересов. То конструктивное сотрудничество, которое есть между Кыргызстаном и Арменией необходимо продолжать», — подчеркнул Премьер-министр Армении.

Президент Сооронбай Жээнбеков и Премьер-министр Армении Никол Пашинян также обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках ЕАЭС, преимуществах статуса ВСП+, сотрудничестве с Евросоюзом, обмене опытом в сфере цифровизации, культурно-гуманитарном сотрудничестве.