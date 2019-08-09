Президент Жээнбеков встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 августа, в г. Чолпон-Ата встретился с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, прибывшим в Кыргызстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Жээнбеков отметил, что с теплотой вспоминает переговоры и встречи с Дмитрием Медведевым, когда был премьер-министром, сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

«Я всегда чувствовал Вашу поддержку. В Кыргызстане Вас знают, как настоящего друга, который внес значительный вклад в развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Мы считаем Вас близким другом, который всегда по-особенному относится к Кыргызстану», — подчеркнул Жээнбеков.

Он отметил, что государственный визит Владимира Путина в марте текущего года в Кыргызстан прошел успешно, подтвердив, что кыргызско-российское сотрудничество приобретает активную динамику, наполняется конкретным содержанием.

Медведев отметил, что рад возможности вновь посетить Кыргызстан, а именно его жемчужину — озеро Иссык-Куль.

«Я здесь бывал, но каждый раз поражаюсь красоте этого места. Здесь хорошие условия для того, чтобы обсудить наши двусторонние отношения, но и в то же время провести встречу глав правительств государств, входящих в Евразийский Союз. У нас очень хорошие отношения, мы советуемся по самым разным вопросам. По мере возможности стараемся оказать помощь и поддержку нашему другу и партнеру — Кыргызстану. Не сомневайтесь, так будет и дальше», — заверил Медведев.

Он передал Жээнбекову приветственные слова от президента России Владимира Путина и добавил, что перед поездкой они обсуждали вопросы отношения двух государств.

«Уверен, что и сегодняшняя встреча внесет свой вклад в развитие всестороннего партнерства между нашими странами. Всегда есть, что обсудить и в двустороннем, и в многостороннем форматах. Надеюсь, что прекрасная атмосфера Иссык-Куля будет этому всячески способствовать», — отметил премьер России.

Жээнбеков и Дмитрий обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, ход реализации достигнутых договоренностей в рамках государственного визита Владимира Путина в Кыргызстан, а также вопросы по организации и проведению мероприятий в рамках объявленного перекрестного 2020 года КР в РФ и РФ в КР.

Источник - КАБАР